Spal, un’altra capolista da battere. Al Mazza per l’operazione sorpasso

Non è stata una settimana banale per la Spal, passata nel giro di un paio di giorni dall’entusiasmante colpaccio sferrato alla capolista Castenaso alla dolorosa separazione col direttore sportivo Antenucci. Inutile dire quindi che la marcia di avvicinamento allo scontro diretto col Cava Ronco (fischio d’inizio oggi alle 15,30 allo stadio Mazza) sia stata animata da sentimenti contrastanti. Da un lato la sensazione che la squadra di Di Benedetto abbia finalmente imboccato la strada della continuità di risultati, dall’altro l’amarezza per un addio – quello di Ante7 – che non può lasciare indifferente il popolo biancazzurro. La scelta della proprietà argentina è stata quella di affidare pieni poteri a Sandro Federico, che non vedeva l’ora di svuotare il proprio armadietto in casa Clodiense per sedersi dietro la scrivania dell’Ars et Labor.

Il cambio della guardia nell’area tecnica non è però da considerarsi una vera e propria rivoluzione, perché il dirigente nato in Canada aveva contribuito in maniera determinante alla costruzione della squadra, che quindi conosce già come le proprie tasche.

La speranza è che quanto accaduto in settimana non produca effetti negativi nella squadra, chiamata a lanciare un altro segnale preciso al campionato. Superare per la seconda gara di fila la prima della classe toglierebbe infatti ogni dubbio sul fatto che la Spal abbia indossato i panni della squadra da battere che tutti si aspettavano dall’inizio della stagione.

La gara col Cava Ronco però dovrà essere interpretata con la stessa attenzione e determinazione di quella col Castenaso. Mancherà l’infortunato Cozzari, che al centro dell’attacco sarà sostituito da Carbonaro, pure lui chiamato a sacrificarsi fuori ruolo. Gli attaccanti esterni saranno l’insostituibile Senigagliesi e Barazzetta, favorito su Gaetani, mentre in linea mediana si va verso la conferma di Di Bartolo, Ricci e Malivojevic. Sull’altro fronte, il Cava Ronco si presenta allo stadio Mazza in vetta alla classifica. Il club romagnolo, con almeno 150 tifosi al seguito, non si aspettava di ritrovarsi così in alto, però dopo sei giornata i numeri dicono che ha perso solo una volta (col Castenaso) e pareggiato in maniera beffarda col Russi. Probabilmente non lotterà fino alla fine per la promozione, ma i forlivesi qualche qualità la possiedono e la Spal non deve dare nulla per scontato. Il campionato sta entrando nel vivo: Iglio e compagni devono rispondere presente.

Stefano Manfredini