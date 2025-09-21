Spal, un’altra umiliazione. Cade anche col Medicina

BUDRIOIncredibile a Budrio. La nuova Spal non solo non vince, ma addirittura cade sul campo di un Medicina che ha subito i biancazzurri dal principio alla fine. La sconfitta è beffarda, ma è la seconda in quattro partite per una squadra chiamata a vincere il campionato e che invece soffre maledettamente la carenza di gol che coronino la mole di gioco svolta. Diciamolo chiaramente: la squadra non merita censure esagerate. La partita l’ha persa soprattutto la nuova società argentina, che continua a ignorare ciò che è ovvio al colto e all’inclita: senza un bomber da gol di peso non si va da nessuna parte. La Spal ha dominato, almeno fino all’espulsione di Giacomel che si è immolato per evitare il 2-0 dei giallorossi in contropiede. Ha calciato sette angoli e messo in area una ventina di cross che non hanno mai trovato una testa amica, perchè un marmittone d’area non c’è. Quante altre partite così si vorranno regalare a tifosi ammirevoli - a Budrio erano in 890 e hanno trascinato la squadra - non è dato sapere. Di certo, se non si concretizza poi può capitare ogni tanto di incassare un gol.

Ieri è stato Iglio, al culmine di una brutta prestazione, a commettere un mani gratuito e permettere a Selleri di andare dal dischetto. Giacomel è stato bravo a respingere, ma i suoi compagni, Mazzali in testa, sono stati poco reattivi sulla respinta lasciando a El Bohuali, il migliore dei suoi, il tap-in del vantaggio. Poco dopo, nella foga di evitare una sconfitta ingiusta, la squadra di Di Benedetto si è sbilanciata e ha costretto Giacomel al fallo da rosso su Valente, lanciato a rete in contropiede. In dieci ha continuato ad attaccare, più confusamente ma sempre con grande volontà, tanto che l’invito finale della curva a esibire più grinta stavolta è arrivato inaspettato.

Si vuol vincere il campionato? Si prenda in fretta l’indispensabile 9, possibilmente ben allenato e non da attendere mesi. Così la squadra è monca, e anche ieri ha mostrato di avere il dono del cross ma non del gol. La gente spallina è stanca di esodi di massa che li vedono subire umiliazioni in una categoria infame. Nel primo tempo, gara a senso unico col Medicina insidioso solo nel finale, quando Mambelli ha fermato El Bouhari. La Spal ha sempre giocato, a sprazzi anche bene, mettendo in mezzo un sacco di palloni per nessuno: di Ricci l’occasione migliore, col tiro respinto sulla linea. La ripresa è iniziata sulla stessa linea, fino a quel mani di Iglio e al gol del Medicina. Ancora i biancazzurri si sono buttati sotto, ma tre possibilità per Chazarreta e una per Gabriele Mazza sfruttate male hanno confermato che neanche dalla panchina ci si possono aspettare gol pesanti. La Spal c’è, sta crescendo sia nel gioco che fisicamente: ma ha bisogno di gol e anche di un pizzico di cattiveria in più in certi frangenti determinanti.

Mauro Malaguti