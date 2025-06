Spal Under 16 campione nazionale di serie C: battuto il Padova ai rigori

La Spal Under 16 supera il Padova 3-1 dopo i calci di rigore e si laurea campione nazionale di serie C scrivendo una piccola pagina di storia biancazzurra. A Viterbo – sostenuta pure da diversi tifosi spallini – la squadra di Schiavon va in svantaggio, poi pareggia i conti. Dopo tempi regolamentari e supplementari finisce 1-1, poi dagli 11 metri i biancoscudati non vanno a segno neanche una volta e la Spal può festeggiare. Parte forte il Padova, che trova subito il gol del vantaggio: un’azione rocambolesca tra Basso e Zanetti favorisce Pegoraro, che di testa insacca a porta vuota. I biancoscudati continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con una girata al volo di De Stefani, che termina a lato di poco. La Spal reagisce: Zompetta serve Minotti, che calcia alto, poi è ancora Minotti a rendersi pericoloso ma il colpo di testa è centrale e non impensierisce Bensi. Il pareggio arriva dopo la mezz’ora: Cassetti crossa dalla destra, la difesa del Padova intercetta ma non libera e Minotti raccoglie la sfera e batte a rete con forza da pochi passi. In chiusura di tempo, lo stesso Minotti si rende protagonista con un colpo di testa in elevazione su assist di Auxilia, ma Bensi riesce a bloccare il pallone, seppur con qualche difficoltà. Si va al riposo sull’1-1 dopo una prima frazione intensa e combattuta.

La ripresa si apre con un episodio chiave: Rizzo viene atterrato in area da Neri e l’arbitro assegna il calcio di rigore per il Padova: dagli 11 metri si presenta lo stesso Rizzo, ma Zanetti si supera respingendo il tiro. La Spal risponde con una grande conclusione di Siviero, che costringe Bensi a compiere un grande intervento. Il forcing spallino continua, ma le occasioni che capitano sui piedi di Vecchiattini, Paiola e Benazzi non vengono concretizzate. Nell’ultimo quarto d’ora le squadre attaccano alla ricerca del gol della vittoria, però non riescono a sfondare e si va ai tempi supplementari. All’overtime il Padova ci prova con Agboola e Archetti, però la chance più ghiotta è per lo spallino Pedriali, che non arriva sul cross di Benazzi per un’inezia. Si va ai rigori, dove – dopo l’errore commesso nel corso del match – il Padova ne sbaglia quattro su quattro, e alla Spal bastano le reti di Cassetti e Neri per mettere le mani su un trofeo che in questo momento così particolare assume un valore inestimabile.

Stefano Manfredini