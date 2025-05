Spal Under 16 e 17: sfide decisive al Mazza per i quarti di finale

Le porte dello stadio Mazza si spalancano per due selezioni spalline che hanno brillato per l’intera stagione e ora si mettono alla prova in un contesto da sogno per dei ragazzi che custodiscono il desiderio di diventare calciatori professionisti. È il grande giorno delle squadre di Eros Schiavon ed Emiliano Corsi, rispettivamente alla guida della Spal Under 16 e della Spal Under 17. Si comincia alle 12 con la gara di ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale Under 16 tra Spal e Perugia.

Lo scorso weekend il Grifo si è imposto per 2-1, quindi la formazione di Eros è chiamata a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. Alle 16,30 invece toccherà alla Spal Under 17 di mister Corsi incrociare l’Albinoleffe nell’andata dei quarti di finale del campionato di categoria.

Due sfide davvero da non perdere per tifosi e appassionati, che avranno la possibilità di vedere all’opera due tra le formazioni più interessanti del vivaio biancazzurro impegnate nelle fasi finali di una stagione che le ha viste grandi protagoniste.

Per tutto il pubblico l’ingresso è libero e si potrà accedere all’impianto di gioco dai varchi 3 e 8 situati in corso Piave. In particolare, il varco 8 sarà dedicato ai tifosi delle squadre avversarie dei biancazzurri.

Per la prima partita i cancelli saranno aperti alle 11, mentre per la seconda riapriranno alle 15,30. Il settore giovanile femminile invece sarà impegnato al torneo di Sala Bolognese con le selezioni Under 10, Under 12 e Under 15.

s. m.