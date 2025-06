Spal Under 16 trionfa a Viterbo: la firma di Eros Schiavon nella vittoria contro Padova

C’è la firma d’autore di Eros Schiavon nel titolo conquistato dalla Spal Under 16 contro il Padova nella finalissima di Viterbo.

Al primo anno da allenatore del vivaio biancazzurro, l’ex centrocampista di Piove di Sacco ha subito fatto centro togliendosi una soddisfazione enorme in un momento molto difficile della storia del club: "È stata un’emozione folle, fortissima – assicura mister Schiavon –. Il percorso effettuato dai ragazzi è stato eccezionale: i loro sacrifici sono stati ripagati, abbiamo voluto questa vittoria con tutto il cuore, contro un avversario tosto, importante e forte. E adesso siamo felicissimi.

Avevamo incrociato il Padova anche in campionato: è una squadra equilibrata, brava in difesa. Sapevamo che possiede degli attaccanti veloci e forti fisicamente: la partita è stata giocata bene da entrambe le squadre, poi ai rigori siamo stati bravi a sbagliare di meno rispetto ai nostri avversari.

La nostra forza è il gruppo: i ragazzi hanno scritto questa storia, il segreto è stata la loro voglia di andare oltre la fatica. Una dedica? A tutto il mondo spallino".

Dopo il gol del vantaggio del Padova, la Spal ha reagito immediatamente trovando la rete del pareggio con Elias Minotti che aveva timbrato il cartellino anche nei turni precedenti, ai quarti di finale e in semifinale: "Questo è il gol più bello di tutti, ho calciato bene ed è finita in fondo al sacco – ricorda l’attaccante della Spal Under 16 –. È stata una grande gioia segnare in finale, ma quello che più conta è aver vinto il trofeo: ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Il nostro segreto è l’amicizia che ci lega, questo successo mi regala una sensazione indescrivibile.

Sugli spalti dello stadio di Viterbo c’erano anche i miei genitori: quando li ho visti mi sono commosso, hanno fatto tanta strada per seguire questa partita ma ne è valsa decisamente la pena.

Il mio percorso? Quando ero piccolo ho fatto anche altri sport, poi però ho scelto il calcio. Ho iniziato nell’Ostellatese, poi da tre anni sono alla Spal.

Questa squadra mi ha dato tutto, mi ha permesso di imparare tanto dentro e fuori dal campo".

s.m.