Spal Under 16 trionfa contro Ascoli e vola in finale contro Padova

La Spal Under 16 schianta l’Ascoli anche nella semifinale di ritorno dei playoff del campionato nazionale, e lunedì prossimo a Viterbo incrocerà il Padova nel match che metterà in palio il titolo italiano di serie C. È una vera e propria favola quella della squadra di Schiavon, capace di dominare la regular season, ottenere con le unghie e coi denti la qualificazione in semifinale contro il Perugia e poi mettere al tappeto l’Ascoli in un momento drammatico per la società biancazzurra. A questo proposito, è particolarmente significativo il fatto che la Spal Under 16 stacchi il pass per la finalissima al centro sportivo Fabbri, davanti a una cornice di pubblico che raramente si vede in una gara giovanile. E alla fine i ragazzi di Eros festeggiano gonfiando il petto orgogliosi, ed esponendo uno striscione con uno slogan che non ha bisogno di ulteriori commenti: "Risorgeremo". In via Copparo, i biancazzurri scendono in campo con un vantaggio non indifferente maturato nella partita di andata, terminata 0-2. Nel primo tempo la Spal controlla la situazione rischiando il minimo indispensabile, tanto che l’Ascoli non si rende mai pericoloso.

Nella ripresa la squadra di Schiavon alza il ritmo, e nel giro di una manciata di minuti chiude i conti con le reti di Neri e Minotti. I biancazzurri potrebbero arrotondare ulteriormente il punteggio, ma può bastare così. Al centro sportivo Fabbri finisce 2-0, e lunedì prossimo a Viterbo i ragazzi di Eros contenderanno al Padova un titolo dal valore inestimabile, quantomeno sotto il profilo simbolico. Per la cronaca, i biancoscudati si qualificano in finale grazie al tris calato sul campo dell’Albinoleffe (0-3 il punteggio) dopo il pareggio per 1-1 della gara di andata. L’Under 17 di mister Corsi invece disputerà la semifinale dei playoff del campionato nazionale di serie C venerdì prossimo alle 20,30 allo stadio Scopigno di Rieti contro la Ternana. La vincente poi incrocerà una tra Pro Vercelli e Benevento nella finalissima in programma domenica prossima alle 20 sullo stesso campo.

s.m.