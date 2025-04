Spal: Vittoria Cruciale con Gol di Parigini e Spini, Preparazione ai Playout

GALEOTTI 6. Un paio di interventi puntuali e una sola esitazione nell’uscire su una palla profonda nel primo tempo.

CALAPAI 6. Svolge il compito senza affanni, nè acuti.

BRUSCAGIN 6. In avvio scivola, e per poco non ne viene un guaio, poi bene anche a quattro.

ARENA 6,5. Rischia di fare penalty, poi sblocca la partita da difensore-bomber della Spal quale è. Dietro rischia di fare rigore, prima.

NTENDA 6. Positivo, anche se qualche elogio forse lo ha spinto a tentare un paio di cose complicate. Stia sul semplice.

ZAMMARINI 6. Apprende di dover giocare all’ultimo per il forfait di Fiordaliso e non gioca male. Ottimo un salvataggio in recupero. Ha un’occasione: tiro ribattuto.

PAGHERA 6. Rientra bene, giocando pulito. A centrocampo è mordace ed è l’uomo che più è mancato alla Spal da gennaio.

AWUA 6. Al netto di due "liscioni", disputa la migliore tra le sue ultime prove, con più precisione nei passaggi e la solita corsa.

PARIGINI 7. Dà sempre la sensazione di poter essere il più pericoloso, lasciando però le cose a metà. Stavolta segna un bel gol di sinistro, il suo secondo.

MOLINA 7. Primo e secondo gol sono in gran parte merito suo. Lotta, si scanna e mostra a cosa serve un 9: quando esce, la Spal si abbassa.

SPINI 7. Secondo gol, di testa addirittura, e una buona prova. E’ cresciuto, finalmente.

D’ORAZIO 6,5. Ottimo impatto, con perfetto assist per il gol di Spini e un quasi gol.

ANTENUCCI 6. Quando entra offre palle-gol a Spini ed El Kaddouri.

BASSOLI 6. Serata tranquilla. Non lo si vedeva da un pezzo.

EL KADDOURI 6. Un tiro a lato e due belle giocate per Antenucci e Calapai.

RAO ng.

BALDINI 6,5. Perde Fiordaliso nel riscaldamento e pur di non rischiare una squalifica di Nador in vista dei playout, cambia modulo inserendo Zammarini per il 4-3-3. Ora la Spal corre, e con un po’ di entusiasmo arriva correndo anche al 90’. Ma il più rimane da fare in due playout da paura.

Mauro Malaguti