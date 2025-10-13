Spal, vittoria e primato. Iglio guida la rimonta

La nuova Spal infila la terza vittoria di fila e alla settima giornata balza al comando della classifica, a braccetto con quel Fratta che la sconfisse nel debutto al "Mazza". E’ la prima rimonta stagionale, e contro un Cava Ronco solido e velocissimo in contropiede - e abile a passare subito al 3’ col bel gol tutto di prima dell’indemoniato Farabegoli - all’intervallo c’era ragione di temere una domenica storta. La veemente reazione alla rete al passivo non aveva portato gol per errori di mira in serie, e nella seconda fase del primo tempo la squadra aveva poi perso spinta, rischiando anche il raddoppio su punizione sventata da Giacomel, e su un pasticcio tra Dall’Ara e portiere. Per una volta, la difesa sembrava un po’ distratta.

Poi quel secondo tempo, bello davvero, e la replica dei tre gol inflitti al Castenaso, tutti segnati dalle punte che nel primo tempo avevano anche sprecato, come troppo spesso ancora accade. Meglio di così non poteva andare, ma questa benedetta punta centrale la società deve proprio prenderla senza farsi incantare dalla circostanza. Il grande trascinatore di giornata è stato capitan Iglio. Nel secondo tempo ha inforcato il motorino e acceso la Spal con grande spinta sulla fascia destra, senza sbagliare più un intervento nemmeno dietro. Così sorretta in avanti, con l’aiuto del solito Senigagliesi la squadra è andata a pareggiare al 10’, quando un tiro di Ricci respinto da Carroli ha trovato Gaetani in area piccola pronto a sospingere in tuffo di testa il pallone.

Di qui in avanti, solo Spal. Dopo un quasi gol di Ricci con una cannonata appena fuori (14’), al 19’ i biancazzurri hanno raddoppiato con Carbonaro, che ha sorpreso il non irreprensibile portiere del Ronco con un bel radente sull’ennesima scorribanda di Iglio. Tris sfiorato al 25’ e al 36’ di testa da Prezzabile e al 41’ da Barazzetta, e centrato al 44’ su bella combinazione Senigagliesi-Barazzetta: il tiro dell’ala respinto da Carroli si è impennato e Gabriele Mazza da poco subentrato è stato bravo a infilare la porta in rovesciata. Il Cava Ronco nella ripresa non è più esistito, in pratica calciando verso Giacomel solo a fine recupero, quando il fisico Stucchi ha alzato da un passo il 2-3. Come contro il Castenaso, la squadra è piaciuta e alla fine ha raccolto i meritati applausi della sua tifoseria.

E ora di nuovo a Budrio, contro l’Osteria Grande, con più fiducia. Quella col Ronco era la gara della conferma dopo il 3-0 esterno, e la Spal si è confermata. Guai smettere, di qui in avanti.

Mauro Malaguti