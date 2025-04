Spal: weekend intenso per il settore giovanile tra sfide e playoff nazionali

È un programma spezzettato quello del settore giovanile della Spal, che questo weekend sarà impegnato eccezionalmente fino a lunedì prossimo. La squadra Under 16 di mister Schiavon ha giocato in anticipo ieri pomeriggio, perdendo la prima gara stagionale sul campo del Gubbio. È finita 1-0 per gli umbri, al termine di una gara che comunque contava davvero poco per i biancazzurri, già sicuri del primo posto nel girone B. Al termine della regular season manca una sola giornata (nel prossimo turno i ragazzi di mister Eros ospiteranno la Vis Pesaro), poi spazio ai playoff nazionali di serie C.

Per il resto, la maggior parte delle formazioni agonistiche giocheranno domani: la Spal Under 17 alle 15 in casa contro la Vis Pesaro, la Spal Under 15 alle 13 in casa contro la Vis Pesaro e la Spal Under 14 alle 11 in casa contro il Cittadella. Infine, lunedì prossimo alle 15 al centro sportivo Fabbri la Spal Primavera ospiterà il Parma. Per la squadra di Pedriali si profila una partita in salita, contro la prima della classe determinata ad allungare in classifica sul Como. Per i biancazzurri, reduci da 10 gare senza vittorie, la graduatoria non rappresenta un problema. Anzi, il big match contro i ducali è una grande opportunità per dimostrare di poter mettere in difficoltà la principale candidata alla promozione in Primavera 1.

In campo femminile invece domani alle 15,30 l’Accademia Spal farà visita al Riccione, mentre alle 16,30 la Spal Under 17 affronterà in trasferta le pari età del San Marino.