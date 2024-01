Spal, Zilli e Ogunseye le punte nel mirino. Il primo arriva oggi e debutterà a Perugia

Sono quindi Massimo Zilli e Roberto Ogunseye, i due attaccanti scelti da Fusco per la Spal, anche se sullo sfondo rimane sempre aperta l’opzione La Mantia. Due punte, sì, perché fin dall’inizio si era capito che doveva arrivare un centravanti, ma che uno poteva non bastare alla bisogna. L’accoppiata ha le sue ragioni. E’ indispensabile un 9 già avvezzo alle battaglie della serie C come il cesenate di padre nigeriano, ma questo ragazzone ventiduenne di Udine che arriva in prestito dal Cosenza con un potenziale fisico enorme, in buona parte ancora inespresso a livello di B, consente di rifinire una pedina anche futuribile. Così il discorso del prestito doveva implicare anche un diritto di riscatto senza possibilità di controriscatto da parte del club proprietario, ed è questo dettaglio che ieri ha impegnato Fusco fino a tarda sera. Su Zilli la Spal vuole poter lavorare a fondo, rilevandolo definitivamente a giugno se solo rileverà che ne vale la pena. Per la serie C Zilli è un po’ un diamante grezzo, dal gol per ora difficile in B, ma con ampi margini di crescita.

Poi c’era bisogno di un profilo già più collaudato per questo tipo di battaglie, ed ecco Ogunseye. 194 centimetri Zilli, 189 il cesenate: con loro la Spal tornerebbe competitiva anche in mezzo all’area e sui cross aerei, in quella che è stata fino a oggi la sua lacuna più vistosa dopo l’infortunio di Sits. Zilli è atteso per oggi a Ferrara e debutterà a Perugia. Per Ogunseye, italiano a dispetto del cognome - 11 gol a Foggia un anno fa e un passato che annovera la promozione in B col Modena e una stagione in cadetteria nel Cittadella di Venturato - si tenterà la prossima settimana, perché l’operazione proprio semplicissima non è. Giunto tra grandi attese a Cesena da Modena dopo il prestito in Puglia, in bianconero il ragazzo ha subito realizzato due gol nelle prime due partite, salvo patire poi la clamorosa esplosione di Shpendi e la predilezione per Corazza di mister Toscano: anche domenica al "Mazza" è subentrato nella ripresa. Se le difficoltà si dovessero rivelare insormontabili, a meno di altri rimedi "esterni" rimarrà aperta la pista La Mantia: sul centravanti dello scorso anno le perplessità riguardano il rendimento degli ultimi 18 mesi passati tra Ferrara e Salò, mentre il giocatore che comunque ha un altro anno di contratto alla Spal può nutrire il timore del mancato gradimento per un suo ritorno già manifestato da parte del pubblico.

Ci si aspettava che Filippo Fusco avesse apparecchiato qualcosa già per la partita dell’Epifania a Pesaro, e in effetti la Spal è in ritardo di un paio di settimane, e con Buchel è ancora indisponibile. Ogunseye, Zilli e il nazionale del Liechtenstein saranno chiamati a farlo dimenticare in fretta traghettando la Spal alla salvezza nelle diciassette giornate che restano.

Mauro Malaguti