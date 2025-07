Stadio e Centro Fabbri. Tacopina non si opporrà

La nuova Spal potrà utilizzare fin dall’inizio della propria nascita sia lo stadio Mazza che il centro sportivo Fabbri. Non è ufficiale, ma tutti gli indizi portano in questa direzione. A quanto pare infatti Joe Tacopina avrebbe rinunciato ad opporsi al procedimento di revoca delle concessioni dei due impianti, permettendo di fatto alla società targata Ars et Labor Ferrara di giocare nelle strutture che da sempre rappresentano la casa della Spal. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe una splendida notizia per la nuova proprietà e i tifosi che potranno immediatamente seguire i biancazzurri in via Copparo e in corso Piave. Come detto, ancora non lo si può affermare ufficialmente. Quindi nessuno su questo argomento così delicato preferisce sbilanciarsi, però filtra grande ottimismo su tutti i fronti. Nonostante nel bando presentato qualche giorno fa fosse richiesto ai candidati di prevedere una sorta di piano B: "fino alla positiva conclusione del procedimento di revoca delle concessioni, l’impianto sportivo in cui la società disputerà le gare interne potrà non essere lo stadio Mazza; quanto sopra fermo restando che in caso di esito positivo della procedura, l’ente indicato dall’amministrazione comunale alla Figc potrà dichiarare la disponibilità dello stadio Mazza per lo svolgimento dell’attività sportiva".

Il piano B quindi potrebbe non servire, ma quando c’è di mezzo l’avvocato americano è meglio non dare nulla per scontato fino a quando non ci sarà la certezza. Nel frattempo, la Figc ha comunicato che l’assegno circolare da versare come contributo federale è di 250mila euro. Una cifra decisamente più alta di quella che ci si aspettava inizialmente, e destinata a fare selezione tra le cordate ai nastri di partenza. Dunque, quali saranno i prossimi step? Entro le 23,59 del 9 luglio le candidature dovranno arrivare al Comune di Ferrara, che a partire dal giorno successivo comincerà ad esaminarle attraverso la commissione ad hoc composta dal sindaco Fabbri, l’assessore allo Sport Carità e l’avvocato Menichini. È prevedibile che per la fumata bianca bisognerà attendere qualche giorno, indicativamente tra sabato 12 e martedì 15 luglio.

L’iscrizione invece andrà effettuata entro il 23 luglio, allegando la documentazione del bando, il progetto triennale e le autocertificazioni del caso. Oltre naturalmente all’assegno circolare da 250mila euro. A quel punto, la Federcalcio analizzerà la documentazione, e se tutto sarà a posto darà finalmente via libera all’iscrizione della nuova Spal al campionato regionale di Eccellenza che dovrebbe scattare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Il tempo stringe, ma per sapere in quali mani finirà il club servirà almeno un’altra settimana.

Stefano Manfredini