Steven Nador segna il primo gol con la Spal ma la salvezza è ancora in bilico

Primo gol con la maglia della Spal per Steven Nador, che non riesce a godersi fino in fondo la soddisfazione per la rete realizzata allo stadio Benelli di Pesaro in quanto non abbinata ai tre punti tanti attesi. "È stata una gara difficile – assicura l’atleta togolese –. Abbiamo commesso un errore in avvio, e purtroppo il gol del pareggio è arrivato soltanto in extremis: fosse arrivato prima, avremmo avuto più fiducia per andare a caccia della vittoria. Per quanto mi riguarda, ho cercato di dare il massimo prima in difesa e poi a centrocampo: sono contento per il gol". A una giornata dalla fine della regular season, la Spal ha la certezza di doversi giocare la salvezza ai playout contro il Milan Futuro, ma Nador preferisce vivere alla giornata. Ragionando una partita per volta, quindi pensando prima al Gubbio e soltanto successivamente ai rossoneri. "Dobbiamo lavorare per vincere le tre partite che mancano, a partire da quella col Gubbio di domenica prossima allo stadio Mazza – continua il jolly classe 2002 –. Il Milan Futuro contro di noi ha fatto sei punti, battendoci sia all’andata che al ritorno. Ma per quanto ci riguarda non è un problema: lo affronteremo per vincere. L’unica preoccupazione che abbiamo è quella di retrocedere: in gioco c’è la salvezza e non nego che la squadra avverta la pressione, però siamo pronti a dare tutto. Il mio ruolo? Non ho preferenze: sia in difesa che a centrocampo". I calci piazzati sono la principale nota dolente della fase difensiva della Spal, un problema di non poco conto che non lascia indifferente Nador. "Abbiamo sbagliato tanto sotto questo fronte, anche il sottoscritto – ammette il togolese –. Dobbiamo migliorare assolutamente, ne siamo consapevoli".

s.m.