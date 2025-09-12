Sull’altro fronte, soddisfatto il tecnico della Comacchiese Candeloro: "Felice per i tifosi, questa gara ci dà tanta fiducia». Di Benedetto: "Creato tanto, serve concretezza»

A prescindere dal fatto che i biancazzurri abbiano controllato le operazioni dal primo all’ultimo minuto, quella con la Comacchiese è stata una gara dalle due facce per la Spal: deludente il primo tempo, positivo il secondo. Stefano Di Benedetto si rammarica per il pareggio a reti inviolate, ma sotto il profilo della prestazione applaude la sua squadra: "Abbiamo dominato sia il primo che il secondo tempo – assicura l’allenatore –. Non era semplice giocare bene con otto giocatori su 11 diversi rispetto a domenica scorsa. Avevo messo in preventivo che la manovra potesse non essere fluida, ma ho voluto correre questo rischio perché mi fido di questi ragazzi ed era la partita giusta per valutarli e permettere a chi aveva giocato col Santarcangelo di recuperare energie. Abbiamo creato almeno 20 palle gol nitide: non le abbiamo concretizzate e dobbiamo migliorare, ma non solo in attacco. Chazarreta ha preso un brutto colpo alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave: in precedenza aveva giocato una buona partita. Sono contento per la prestazione di Stoskovic: lui e Casella hanno controllato bene Britos Dos Santos. I centrocampisti devono fare viaggiare la palla più velocemente, però siamo stati propositivi. In attacco nel primo tempo potevamo fare di più, poi nel secondo i subentrati hanno portato freschezza nell’uno contro uno. La ripresa? Negli spogliatoi mi sono fatto sentire: volevo un piglio diverso, più intensità, velocità nel palleggio e cattiveria. La vittoria non è arrivata, ma ci sono diverse note positive". Per Alessandro Giacomel è stato un mercoledì sera da spettatore non pagante: "L’approccio è stato buono – spiega il portiere –, poi il gioco è stato troppo spezzettato e potevamo fare meglio nelle scelte e nei passaggi. L’atteggiamento era giusto, ma ci sono dettagli da migliorare. Nella ripresa è mancato solo il gol: bisogna buttarla dentro, abbiamo creato tantissimo ma è mancata un po’ di cattiveria e di fortuna". Simone Mazzali vede il bicchiere mezzo pieno: "È stata la gara nella quale abbiamo creato più occasioni in assoluto – ricorda il terzino sinistro –, una partita a senso unico che deve darci fiducia. Giocando in questo modo i risultati arriveranno, la strada è quella giusta". Non nasconde la propria soddisfazione Luigi Candeloro, che non si aspettava di uscire indenne dal Mazza: "Per noi questo pareggio è un ottimo risultato, anche perché eravamo rimaneggiati – commenta il tecnico della Comacchiese –. Abbiamo giocato un bel primo tempo, poi la Spal è uscita alla distanza anche attraverso i cambi. Sono felice anche per i nostri tifosi che ci hanno seguito numerosi, in campionato non siamo partiti bene ma questa gara ci dà fiducia".

s. m.