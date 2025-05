Teophilus Awua brilla nella vittoria contro il Milan Futuro: assist e prestazione da protagonista

Teophilus Awua ha messo il proprio zampino in entrambe le reti che hanno messo al tappeto il Milan Futuro. Prima il suo colpo da biliardo è stato corretto in rete da Molina, che in occasione del raddoppio ha ricevuto una palla invitante dal nigeriano e poi si è inventato una giocata clamorosa. Ma la prestazione di Awua è stata totale, un motorino instancabile che ha macinato chilometri al servizio della squadra.

"Ho abbinato interdizione e costruzione, sono le mie caratteristiche – spiega nel post partita –. Ho fatto sia il playmaker che la mezz’ala, mi piace giocare a due in mezzo al campo. L’andata? In sette giorni sono cambiate tante cose: dopo quella prestazione negativa abbiamo lavorato tanto, soprattutto dal punto di vista mentale. Il gol ‘rubato’ da Molina? Ne dobbiamo ancora parlare! L’ammonizione rimediata nel primo tempo invece poteva essere rischiosa, ma in seguito sono stato più attento e ho evitato di fare alcuni interventi pericolosi. Il Mazza? Clima bellissimo: purtroppo quest’anno tante volte non siamo stati all’altezza, ma è stato davvero emozionante stasera".