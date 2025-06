Terremoto Spal: il settore giovanile colpito, ma Under 16 e 17 in corsa playoff

Il terremoto che ha sconvolto la Spal e la nostra città negli ultimi giorni coinvolge in maniera devastante anche il settore giovanile. Come è noto infatti una delle conseguenze della scomparsa del club biancazzurro dal calcio professionistico è l’azzeramento del vivaio di via Copparo, uno dei migliori in assoluto del panorama nazionale. Quantomeno nel contesto della Lega Pro. Nel corso dell’estate quindi la nuova Spal dovrà ripartire completamente da zero nella ricostruzione del settore giovanile, con l’obiettivo di ripercorrere le orme di Ruggero Ludergnani, che una dozzina d’anni fa indicò la strada maestra allestendo un vivaio da urlo, invidiato in ogni angolo d’Italia.

Un lavoro eccezionale poi proseguito dai vari responsabili e allenatori del centro sportivo Fabbri. Appare quindi surreale il fatto che un paio di selezioni giovanili biancazzurre siano ancora in corsa nei playoff dei campionati nazionali di categoria. Nella fattispecie l’Under 16 di Eros Schiavon e l’Under 17 di Emiliano Corsi, che a prescindere da quello che accadrà in futuro, continuano con passione ed entusiasmo le rispettive avventure. Oggi tocca alla Spal Under 16, che alle 15 al centro sportivo Fabbri ospita l’Ascoli nella semifinale di ritorno dei playoff.

Una settimana fa i biancazzurri hanno espugnato il campo del Picchio in maniera autorevole (0-2 il punteggio), quindi partono coi favori del pronostico per approdare alla finalissima. Per la cronaca, l’altra semifinale Under 16 mette di fronte Albinoleffe e Padova, che nella gara di andata hanno pareggiato 1-1. Per la Spal Under 17 di mister Corsi invece l’appuntamento è fissato per venerdì prossimo alle 20,30 allo stadio Scopigno di Rieti, dove i biancazzurri incroceranno la Ternana nella semifinale dei playoff.

La vincente poi affronterà una tra Pro Vercelli e Benevento nella finalissima in programma domenica prossima alle 20 sullo stesso campo.

