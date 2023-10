Torres-Spal finisce con un pareggio: 1-1

Sassari, 29 ottobre 2023 – La Spal esce indenne dalla tana della capolista Torres, tornando dalla Sardegna con un punto (1-1 il risultato finale) e addirittura qualche rimpianto. Già, perché allo stadio Sanna i biancazzurri passano subito in vantaggio con Collodel (perfetto assist di Rao dalla destra), poi hanno la possibilità di giocare in superiorità numerica per l'espulsione di Scotto (testata a gioco fermo a Valentini).

Prima dell'intervallo però anche la Spal resta in 10 a causa del cartellino rosso sventolato a Rao (ingenua doppia ammonizione nel giro di pochi minuti), e nella ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Diakite con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

È un pareggio comunque prezioso quello ottenuto dai biancazzurri (falcidiati dagli infortuni), scesi in campo con un 3-5-2 decisamente più riconoscibile rispetto a quello di giovedì scorso contro il Sestri Levante, con Bruscagin, Valentini e Tripaldelli in difesa e sorpresa principale rappresentata da Rao sulla fascia destra, un ruolo per lui inedito che non gli impedisce di avere un approccio molto positivo al match. Peccato poi per quei due cartellini gialli che condizionano terribilmente il secondo tempo della squadra di Colucci, capace comunque di conquistare un risultato positivo.