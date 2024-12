Tra biancazzurri e Vis Pesaro tradizione di marca spallina, col tabù Mazza per i marchigiani. Da sempre sfide avare di gol e spettacolo. Ma quest’anno il team di Stellone è di fascia alta

Per gli appassionati di scommesse, dal 1998 a oggi quella tra Spal e Vis Pesaro è sempre stata una gara da Under 2,5. Tradotto: si è sempre segnato pochissimo, per la precisione quattro gol negli ultimi cinque scontri diretti (due dei quali nell’1-1 maturato la scorsa stagione subito dopo il giro di boa).

I biancorossi non vincono proprio dal 1998, 1-0 allo stadio Benelli contro la Spal di De Biasi. I biancazzurri invece l’hanno spuntata nella prima giornata della scorsa stagione con una rete di Antenucci. Il bilancio complessivo dei confronti diretto tra Spal e Vis Pesaro sorride ai biancazzurri, che hanno vinto quattro volte su 10 incontri. In cinque occasioni la gara si è conclusa in parità, mentre i marchigiani hanno vinto solo nella circostanza citata nel campionato di serie C2 1997-98.

A Ferrara quindi la Vis Pesaro non ha mai fatto bottino, ma mai quest’anno sogna di sferrare il colpaccio allo stadio Mazza.

Dopo aver centrato la salvezza all’ultimo respiro nei playout con la Recanatese, quest’anno la Vis Pesaro ha letteralmente messo il turbo. La squadra guidata da Stellone è stata costruita per disputare un campionato importante, però in pochi avrebbero immaginato di vederla quarta in classifica dopo 17 turni.

Nelle ultime 11 giornate, i biancorossi hanno perso solo una volta, 2-0 sul campo della Pianese. Ma è nelle ultime sette partite che la Vis Pesaro ha spiccato il volo, conquistando cinque vittorie che le hanno permesso di agganciare la Torres al quarto posto.

È il 3-4-1-2 il modulo prescelto dal tecnico romano, che ha forgiato una squadra solida ma in grado di giocare un calcio frizzante, con tanti giocatori diversi che hanno già trovato la via del gol.

Indicativamente, i biancorossi potrebbero scendere in campo con Vukovic tra i pali, Coppola, Tonucci e Zoia in difesa, Peixoto, Paganini, Pucciarelli e Tavernaro a centrocampo, Di Paola sulla trequarti, Nicastro (o Molina) e Okoro in attacco.

Morale alle stelle per la Vis Pesaro, sotto i tacchi per la Spal che con la Torres però ha già dimostrato di potersela giocare con una big della categoria.

s.m.