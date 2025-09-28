Tre difensori centrali contro l’unica punta hanno arretrato il gioco. Squadra cresciuta col 4-3-3. L’assetto iniziale non ha convinto

Sconfitta su rigore a Budrio col Medicina, in quella che era stata la sua migliore espressione di gioco stagionale per un’ora, la Spal torna alla vittoria su rigore in quella che a lungo è stata la meno bella, la sfida contro gli amici della Comacchiese. Nel tentativo di far quadrare i conti a una fase offensiva tuttora monca di un centravanti di livello, Di Benedetto ha deciso di piazzarsi a 5-3-2 proprio contro la penultima in classifica che schierava una sola punta (ed è ancora a secco di reti dopo 450’). Si capisce subito che la scelta non può pagare, anche perchè per ovviare alla mancanza di un 9 l’allenatore piazza al centro dell’attacco il suo centrocampista più fisico, il mediano Cozzari, sperando che la sua abilità nel gioco aereo e nel recupero di palla in alto possa dare frutti.

E accanto a lui rispolvera Gaetani. Tre difensori centrali sul solo Brito erano troppi, e la squadra ha finito per arretrare inevitabilmente il baricentro e per affidare ai tre dietro l’impostazione del gioco, che si è fatta così lenta e farraginosa, con frequenti errori anche da parte dei centrocampisti. Ne è scaturita l’unica gara in cui la Spal ha a lungo faticato a creare lo straccio di un’occasione, passando solo sullo spunto individuale di Senigagliesi, abile nel guadagnarsi il rigore della vittoria poi trasformato da Gaetani. Ma la Spal appariva in chiara difficoltà, perdendo i consueti riferimenti e faticando a trovare una manovra filante.

Quando dopo un’ora Di Benedetto è tornato al 4-3-3 la squadra è decisamente salita di tono, avanzando meglio e progredendo nel possesso di palla. E così sono finalmente arrivate anche le occasioni, con il tiro a giro di Senigagliesi, che in questo momento è da solo metà attacco della Spal, e l’esterno rete di Mazzali. La sensazione è che questa squadra sia costruita per giocare con i tre attaccanti, e che anche a centrocampo sia suonata la sveglia solo da quando l’ingresso di Carbonaro per Di Bartolo ha ripristinato lo status quo ante. E’ comprensibile che un allenatore voglia lavorare su più sistemi tattici, ma non è parso questo il tipo di partita in cui infoltire la linea difensiva. Di positivo comunque il ritorno al clean sheet: anche contro la Comacchiese é stata concessa solo una vera palla gol che Luciani (nella foto) è stato bravissimo e coraggioso in uscita ad annullare. In un modo o nell’altro la Spal protegge bene la propria area. Le manca l’aculeo là davanti che non costringa Di Benedetto a tentare soluzioni di fortuna.