Tre partite per dare una spallata. Spal, la svolta dopo la Comacchiese

Sono bastate tre partite alla Spal per dare una spallata al campionato e fare capire a tutti che è quella di Di Benedetto la squadra più forte del girone B di Eccellenza. Tutti lo dicono dall’inizio della stagione, un po’ perché è oggettivo ma anche e soprattutto per provare a mettere pressione sui biancazzurri, per i quali effettivamente steccare l’obiettivo promozione sarebbe un fallimento.

Eppure, dopo quattro giornate di campionato – non una sola – Iglio e compagni avevano davanti la bellezza di sette squadre: Sampierana, Castenaso e Mezzolara a +4, Cava Ronco e Fratta Terme a +3, Medicina Fossatone e Sant’Agostino a +1. Naturalmente c’era tutto il tempo per recuperare terreno, ma dopo il ko col Medicina Fossatone è evidente che qualcosa dovesse cambiare. Più a livello mentale che tecnico-tattico, anche se mister Di Benedetto nel corso della partita successiva con la Comacchiese ha provato curiosamente a proporre un 3-5-2 che non ha prodotto gli effetti sperati.

Quella coi lagunari è stata una delle gare più brutte in assoluto, ma la Spal è riuscita a strappare l’intera posta grazie a un calcio di rigore. Quei tre punti, conquistati col cuore in gola fino all’ultimo minuto, probabilmente hanno cambiato il corso del campionato dei biancazzurri che nei due successivi scontri al vertice contro Castenaso e Cava Ronco hanno finalmente sfoderato prestazioni degne di una squadra che nell’immaginario collettivo in Eccellenza deve dominare il campionato.

I numeri delle ultime tre giornate parlano chiaro: soltanto il Massa Lombarda, che aveva iniziato il torneo col freno a mano tirato, ha tenuto il passo della Spal centrando tre vittorie di fila. Dando un’occhiata alle formazioni sulla carta più attrezzate, nel periodo in esame i biancazzurri hanno guadagnato tre punti su Medicina Fossatone, Fratta Terme e Sant’Agostino, cinque su Cava Ronco e Castenaso e addirittura sei sul Mezzolara che gli addetti ai lavori continuano a considerare l’unica squadra davvero in grado di impensierire l’Ars et Labor nella corsa alla promozione.

Dopo il triplice fischio con la Comacchiese, mister Di Benedetto aveva esultato come se avesse vinto un trofeo: in molti hanno sorriso ironicamente, ma forse aveva ragione lui, perché dopo quel successo risicato la sua squadra ha spiccato il volo calando il tris contro le prime della classe. E ora guarda tutti dall’alto in basso.

Stefano Manfredini