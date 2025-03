"Troppa tensione in quei primi 45 minuti": "Ma nella ripresa si è visto che siamo vivi"

Non riesce a vincere in casa neanche contro il Legnago la Spal. A fatica arriva il pari, grazie ad un gol di Molina nel secondo tempo. A fine gara Baldini commenta la gara: "E’ stata una partita brutta, con tantissima tensione nel primo tempo, completamente diverso il secondo, come sempre ci succede. Non è semplice in questo momento, perché qualsiasi giocatore parta dall’inizio, fa più fatica di chi poi subentra nel secondo tempo. Con questo è ancora più evidente che si tratta di un aspetto mentale".

Pari giusto?

"No, se fosse finita la gara nel primo ci poteva stare, anche che fossero in vantaggio loro, ma visto il secondo assolutamente no".

Dato il risultato, come prepararsi ai play out?

"Quello che interessa a me è che ho una squadra viva, che secondo me ha anche gli attributi, perché poi quando si trova in difficoltà non molla di un centimetro. La cosa positiva è questa, anche in vista dei play out, ce la giocheremo. Nei finali di campionato può sempre succedere qualsiasi cosa, guardate la Lucchese con la Ternana".

Karlsson?

"L’abbiamo perso purtroppo. Non sono un pazzo se non l’avevo fatto giocare titolare dopo i due gol, ma sapevo che era pericoloso fargli fare una gara intera e me l’ero tenuto per la ripresa".

Il ritiro si può dire sia servito? "Sì. Oggi sarebbe stato facile buttare la gara con altri giocatori. Se c’erano altri ragazzi, nel secondo tempo avrebbero avuto paura ad entrare in campo. Invece vedo una squadra viva".

Personalmente quanto le pesa questa situazione?

"Molto, non mi ero mai trovato in una situazione del genere. Se avessi la sensazione di una squadra allo sbando sarei il primo a fare il mea culpa. Anche il mio zaino sulle spalle è pesante, ma sono carico e ho le spalle larghe per portarlo. Se potessi alleggerirei quello dei ragazzi, caricando ancora di più il mio. Non vedo l’ora di ritornare a lavorare martedì, e penso anche che la gara contro la Torres possiamo andare a vincerla".

Spal meglio nel secondo tempo grazie anche al modulo con due punte?

"Io la squadra l’ho girata in tutti i modi possibili, quante gare abbiamo perso anche col 3-5-2? Se pensassi fosse semplicemente una questione di modulo avrei risolto già i problemi dal primo giorno in cui ero arrivato. Il 4-4-2? I due mediani devono coprire campo, Raddrezza è uno che copre campo? E parlo di caratteristiche personali, non di mancanze. E’ chiaro che se avessi due giocatori come El Kaddouri potrei giocare a due a metà campo. Ma lui oggi aveva trenta minuti nelle gambe".

Beatrice Bergamini