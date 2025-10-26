"Troppo lenti all’inizio, i cambi hanno aiutato". Di Benedetto: "E’ stata dura, sono contento"

Non è stato semplice venire a capo del Russi al Mazza, anche Stefano Di Benedetto lo conferma al termine del match. "Siamo contenti di aver vinto - commenta il tecnico biancazzurro - perché questa è stata una gara molto difficile e complessa contro un avversario muscolare, ben messo in campo e per questo faccio i complimenti al loro mister. Nel primo tempo bisogna anche dire che la velocità del nostro palleggio era un po’ lenta, abbiamo avuto delle difficoltà a bucare la difesa avversaria". Chiave di volta i cambi effettuati nel secondo tempo: "Sì, dopo l’intervallo siamo stati bravi e soprattutto i nuovi entrati hanno portato vivacità. In quel momento avevamo bisogno di brillantezza, faccio i complimenti a Di Bartolo e Leo Mazza che sono entrati bene, come anche poi Barazzetta e Gabriele Mazza. Hanno portato a centrocampo forza, muscoli ed anche buone geometrie in un momento in cui non riuscivamo ad uscire".

Senigagliesi è dovuto uscire, quali sono le sue condizioni? "Più che altro è uscito per precauzione, ha sentito dolore all’adduttore e si è fermato". Moretti dopo il gol è uscito per scelta tecnica? "Anche lui era un po’ affaticato. E’ stata una partita importante a livello di energie spese, il campo era anche un po’ pesante, e poi merito all’avversario, il Russi ha fatto una prova molto generosa, da squadra matura e di categoria".

In alcuni frangenti avevate pochi uomini davanti? "Potevamo lavorare meglio con le mezzali per la parte offensiva, occupare meglio gli spazi, soprattutto in zona di rifinitura per dare maggiore equilibrio e apporto agli attaccanti. Sia Prezzabile sia Cozzari avevano corso tantissimo e in fase offensiva la lucidità è un po’ mancata".

E’ stata la gara più nervosa giocata fino ad ora? "In campo se non sblocchi la gara poi un po’ di nervosismo si crea e forse qualcosa in più si è creato per la direzione arbitrale, che ha lasciato correre in situazioni che sembravano evidenti".

Beatrice Bergamini