"Troppo lenti all’inizio, i cambi hanno aiutato". Di Benedetto: "E’ stata dura, sono contento"

"Abbiamo speso molte energie, anche per il campo pesante. Senigagliesi? Ha sentito un dolore, l’ho tolto per precauzione"

di BEATRICE BERGAMINI
26 ottobre 2025
Di Benedetto festeggia sotto la curva a fine partita (Foto Bp)

Non è stato semplice venire a capo del Russi al Mazza, anche Stefano Di Benedetto lo conferma al termine del match. "Siamo contenti di aver vinto - commenta il tecnico biancazzurro - perché questa è stata una gara molto difficile e complessa contro un avversario muscolare, ben messo in campo e per questo faccio i complimenti al loro mister. Nel primo tempo bisogna anche dire che la velocità del nostro palleggio era un po’ lenta, abbiamo avuto delle difficoltà a bucare la difesa avversaria". Chiave di volta i cambi effettuati nel secondo tempo: "Sì, dopo l’intervallo siamo stati bravi e soprattutto i nuovi entrati hanno portato vivacità. In quel momento avevamo bisogno di brillantezza, faccio i complimenti a Di Bartolo e Leo Mazza che sono entrati bene, come anche poi Barazzetta e Gabriele Mazza. Hanno portato a centrocampo forza, muscoli ed anche buone geometrie in un momento in cui non riuscivamo ad uscire".

Senigagliesi è dovuto uscire, quali sono le sue condizioni? "Più che altro è uscito per precauzione, ha sentito dolore all’adduttore e si è fermato". Moretti dopo il gol è uscito per scelta tecnica? "Anche lui era un po’ affaticato. E’ stata una partita importante a livello di energie spese, il campo era anche un po’ pesante, e poi merito all’avversario, il Russi ha fatto una prova molto generosa, da squadra matura e di categoria".

In alcuni frangenti avevate pochi uomini davanti? "Potevamo lavorare meglio con le mezzali per la parte offensiva, occupare meglio gli spazi, soprattutto in zona di rifinitura per dare maggiore equilibrio e apporto agli attaccanti. Sia Prezzabile sia Cozzari avevano corso tantissimo e in fase offensiva la lucidità è un po’ mancata".

E’ stata la gara più nervosa giocata fino ad ora? "In campo se non sblocchi la gara poi un po’ di nervosismo si crea e forse qualcosa in più si è creato per la direzione arbitrale, che ha lasciato correre in situazioni che sembravano evidenti".

Beatrice Bergamini

© Riproduzione riservata

