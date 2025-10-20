"Umili e compatti, l’autostima è cresciuta"

Stefano Di Benedetto applaude a scena aperta tutta la sua squadra, abile ad attendere il momento giusto per colpire l’Osteria Grande e dilagare nella ripresa. "Era importante vincere per dare continuità a prestazioni e risultati – spiega il tecnico –. Quando le squadre cambiano allenatore danno sempre qualcosa in più: i nostri avversari hanno avuto un ottimo approccio, ma quando abbiamo velocizzato la manovra ci siamo sempre resi pericolosi fino a quando abbiamo sbloccato il risultato. Era il momento più importante all’interno dei 90 minuti: passare in vantaggio e poi chiudere i conti, come abbiamo fatto. Cozzari era pienamente recuperato ma era reduce da un infortunio: pensavo di utilizzarlo nella ripresa, poi ho fatto scelte diverse. Moretti invece aveva fatto solo due allenamenti con noi, quindi era giusto partire con un assetto collaudato e inserirlo nel secondo tempo. Gaetani? Sono contento per lui, lo abbiamo recuperato in un momento difficile: quando abbiamo vinto qui a Budrio col Castenaso non aveva giocato ma si è sempre allenato bene e una delle sue caratteristiche principali è proprio il fiuto del gol. Ha dato continuità alla prestazione di domenica scorsa e sono contento che abbia sbloccato la gara. Vincere non è mai facile, specialmente in queste categorie, ma la continuità che stiamo trovando sta diventando la nostra forza.

Il campionato però è ancora lungo, ci sono tante partite da giocare e le squadre ci aspettano agguerrite per fare bella figura e strapparci punti preziosi. Dobbiamo restare umili e lavorare sodo in vista di ogni partita, da domani testa al Russi. Di Bartolo? Aveva avuto un avvio di campionato complesso: è partito lento, ma quando sembrava tagliato fuori dai giochi ha stravolto le gerarchie attraverso il lavoro e l’impegno. È un centrocampista che lavora in silenzio, un equilibratore in un reparto ricco di talento che porta muscoli, corsa e intelligenza".

Quattro reti segnate, ma è importante sottolineare anche la porta inviolata di Giacomel. "Le gare cerchiamo di dominarle per fare risultato pieno, ma bisogna curare sempre anche la fase difensiva – continua mister Di Benedetto –. Del resto, il pericolo è dietro l’angolo come abbiamo visto col Cava Ronco: oggi praticamente abbiamo subito solo un tiro in porta. Inizialmente l’Osteria Grande giocava col rombo, con due punte e un trequartista, quindi ho chiesto ai terzini di restare bloccati, ma poi sia Iglio che Mazzali poi si sono sganciati molti bene. Nello spogliatoio l’autostima non è mai mancata, nemmeno dopo la sconfitta col Medicina Fossatone. Siamo sempre rimasti uniti e compatti: ora l’ambiente è più affezionato ai ragazzi, e può fare la differenza perché un pubblico come il nostro non ce l’ha nessuno".

Stefano Manfredini