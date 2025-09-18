Un gran bel segnale per il prosieguo di una stagione così particolare. La visita in via Copparo di Simone Colombarini. Vetroresina conferma il sostegno come sponsor

Bella sorpresa in via Copparo, dove ieri mattina Simone Colombarini ha varcato i cancelli del centro sportivo Gibì Fabbri che lo hanno visto al timone della società dal 2013 al 2021. L’incontro è avvenuto nell’ambito dell’iniziativa di collaborazione con gli sponsor per la stagione 2025-26. Vetroresina Spa ha confermato il proprio sostegno alla società biancazzurra, condividendone i valori e i progetti futuri. La visita è stata anche l’occasione per uno scambio di opinioni e per raccogliere consigli preziosi.

Con questo incontro, il club biancazzurro ha compiuto un primo passo importante per costruire relazioni solide con sponsor e realtà che condividono e sostengono la visione del nuovo corso sportivo. E la presenza di Simone Colombarini, un imprenditore stimato dal popolo biancazzurro, è un gran bel segnale per il prosieguo di una stagione così particolare. Intanto, si registra qualche piccola novità sul fronte della vendita dei biglietti per la gara in programma sabato prossimo alle 15,30 allo stadio Zucchini di Budrio contro il Medicina Fossatone.

Nell’impianto che normalmente ospita il Mezzolara, agli spallini è stato destinato un settore ospiti (700 posti disponibili) con tribuna scoperta senza posti numerati, indicata principalmente per il tifo organizzato. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita presso l’ingresso della stessa tribuna in via Muratori. Il costo del biglietto è di 10 euro e quello ridotto Under 14 di 5 euro. In caso di esaurimento posti nel settore ospiti, sarà consentito il regolare accesso presso la tribuna coperta (700 posti disponibili), provvista di posti a sedere numerati.

I biglietti per la tribuna coperta saranno invece venduti presso il botteghino di piazzale della Gioventù, con costo biglietto di 10 euro e ridotto Under 14 5 euro. I biglietti non saranno nominativi L’apertura dei botteghini è fissata per le 13,30.

