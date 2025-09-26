Verso il derby di domani. In porta ballottaggio Luciani-Romagnoli, col primo favorito

Nella nostra città è tempo di Ferrara Sport Festival, e la Spal non poteva non rispondere presente. L’Ars et Labor sarà protagonista dell’evento, con un appuntamento dedicato a tifosi e appassionati. Oggi alle 18,30 lo staff e una rappresentanza dei giocatori biancazzurri saranno presenti al villaggio della Lega nazionale dilettanti – Figc, allestito in piazza Savonarola. Un’occasione speciale per incontrare da vicino la squadra, condividere l’entusiasmo della nuova stagione sportiva e vivere un momento di partecipazione all’insegna dei valori dello sport e della passione biancazzurra. Tifosi e appassionati sono invitati a prendere parte a questa iniziativa che rafforza il legame tra la Spal, la città e il suo pubblico.

Intanto, dopo la sconfitta di sabato scorso a Budrio contro il Medicina Fossatone, la squadra di Di Benedetto prosegue la preparazione in vista della gara di domani alle 15 contro la Comacchiese. Tra i pali, il tecnico siciliano dovrebbe affidarsi a Luciani, comunque in ballottaggio col rientrante Romagnoli per sostituire lo squalificato Giacomel. Per il resto, non si prevedono cambiamenti significativi, se non il rientro in linea mediana di Malivojevic – assente sul campo del Medicina Fossatone a causa dell’influenza – al posto di Prezzabile. Per dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Guacchione della sezione di Collegno, che sarà coadiuvato dagli assistenti Temporin di Ravenna e Bombonato di Bologna.

Prosegue la prevendita dei biglietti, nelle seguenti modalità: online su www.etes.it, presso L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31 e al centro sportivo Fabbri (oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). Il giorno della gara, presso i botteghini dello stadio, verranno invece osservati i seguenti orari: in corso Piave dalle 12 alle 15,45, in via Cassoli dalle 13 alle 15. Ecco le tariffe per la partita di domani: curva Ovest (intero 10 euro, donne e Over 65 7 euro), tribuna Azzurra (intero 16 euro, donne e Over 65 12 euro), tribuna Blu (intero 22 euro, donne e Over 65 16 euro), settore ospiti (intero 13 euro, donne e Over 65 10 euro), tribuna Vip (intero 55 euro).