Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. SPAL
  4. Verso il derby di domani. In porta ballottaggio Luciani-Romagnoli, col primo favorito

Verso il derby di domani. In porta ballottaggio Luciani-Romagnoli, col primo favorito

Per dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Guacchione della sezione di Collegno. Prosegue la prevendita

di STEFANO MANFREDINI
26 settembre 2025
Il tecnico spallino Di Benedetto (Foto Business Press)

Il tecnico spallino Di Benedetto (Foto Business Press)

XWhatsAppPrint

Nella nostra città è tempo di Ferrara Sport Festival, e la Spal non poteva non rispondere presente. L’Ars et Labor sarà protagonista dell’evento, con un appuntamento dedicato a tifosi e appassionati. Oggi alle 18,30 lo staff e una rappresentanza dei giocatori biancazzurri saranno presenti al villaggio della Lega nazionale dilettanti – Figc, allestito in piazza Savonarola. Un’occasione speciale per incontrare da vicino la squadra, condividere l’entusiasmo della nuova stagione sportiva e vivere un momento di partecipazione all’insegna dei valori dello sport e della passione biancazzurra. Tifosi e appassionati sono invitati a prendere parte a questa iniziativa che rafforza il legame tra la Spal, la città e il suo pubblico.

Intanto, dopo la sconfitta di sabato scorso a Budrio contro il Medicina Fossatone, la squadra di Di Benedetto prosegue la preparazione in vista della gara di domani alle 15 contro la Comacchiese. Tra i pali, il tecnico siciliano dovrebbe affidarsi a Luciani, comunque in ballottaggio col rientrante Romagnoli per sostituire lo squalificato Giacomel. Per il resto, non si prevedono cambiamenti significativi, se non il rientro in linea mediana di Malivojevic – assente sul campo del Medicina Fossatone a causa dell’influenza – al posto di Prezzabile. Per dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Guacchione della sezione di Collegno, che sarà coadiuvato dagli assistenti Temporin di Ravenna e Bombonato di Bologna.

Prosegue la prevendita dei biglietti, nelle seguenti modalità: online su www.etes.it, presso L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31 e al centro sportivo Fabbri (oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). Il giorno della gara, presso i botteghini dello stadio, verranno invece osservati i seguenti orari: in corso Piave dalle 12 alle 15,45, in via Cassoli dalle 13 alle 15. Ecco le tariffe per la partita di domani: curva Ovest (intero 10 euro, donne e Over 65 7 euro), tribuna Azzurra (intero 16 euro, donne e Over 65 12 euro), tribuna Blu (intero 22 euro, donne e Over 65 16 euro), settore ospiti (intero 13 euro, donne e Over 65 10 euro), tribuna Vip (intero 55 euro).

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TifosiSpal

Continua a leggere tutte le notizie di sport su