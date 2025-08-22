Verso il primo impegno ufficiale. Scattata la prevendita per la Coppa col Mesola. Abbonamenti, già raggiunta quota 1.161

Si avvicina il giorno del debutto ufficiale della nuova Spal, che domenica alle 17,30 allo stadio Mazza ospiterà il Mesola nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. A questo proposito, è scattata la prevendita dei biglietti, online su www.etes.it e presso la tabaccheria Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 31). La prevendita stessa terminerà il giorno della partita alle 17,30. La fase di vendita invece si concluderà domenica alla fine del primo tempo presso il botteghino dello stadio di corso Piave (aperto dalle 14,30 alle 18,15). Ecco le tariffe per la partita: curva Ovest 9 euro, tribuna Azzurra e tribuna Blu 14 euro, tribuna Vip 28 euro. Tutte le tariffe sono comprensive di diritti di prevendita (2 euro). Non è previsto il cambio nominativo. Intanto, la campagna abbonamenti dell’Ars et Labor prosegue a gonfie vele. Intorno alle 19 di ieri, quindi circa 48 ore dopo la partenza, risultavano staccate 1.161 tessere. Numeri straordinari, che alimentano l’entusiasmo e le aspettative intorno alla squadra di Di Benedetto.