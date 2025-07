Vita da ex: Galeotti a Trapani, Nador a Modena. Anche le altre cordate al lavoro. Rao nel mirino di Napoli e Bologna

Il balzo in avanti del gruppo targato X Martiri naturalmente non significa che il progetto messo in campo dalla compagine di Porotto in tandem con la proprietà del Terre di Castelli debba considerarsi favorito per la vittoria del bando. Le quotazioni di Walter Mattioli in questo momento appaiono in discesa rispetto a qualche settimana fa, ma l’ex presidente del club di via Copparo è una persona orgogliosa e non abituata ad arrendersi facilmente. E c’è da scommettere che stia meditando di sferrare un colpo di coda in extremis per sbaragliare la concorrenza.

La nuova proprietà della Spal – pardon, Ars et Labor Ferrara – potrebbe però anche arrivare da fuori città. Si parla di una cordata veneta o più probabilmente di una milanese in possesso di mezzi economici non indifferenti. Resta poi la suggestione della pista araba, che però non trova ancora riscontri concreti. Vedremo come si svilupperà il bando, che si chiuderà mercoledì prossimo.

EX SPAL. Lunedì scorso – 30 giugno – è stato l’ultimo giorno da giocatori della Spal per i tesserati del club biancazzurro che quindi dal giorno successivo hanno potuto iniziare ad accasarsi in altri club. È il caso di Cesare Galeotti, ferrarese doc classe 2002 che ieri ha firmato per il Trapani. Il portiere quindi continuerà a giocare in serie C, molto lontano però dalla sua città.

"Sono molto felice e grato della possibilità che mi è stata data – commenta l’ex spallino –. Ho accettato il Trapani perché coinvolto fin da subito dal progetto, dall’ambizione della società e dalla piazza. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia che mi è stata data sul campo".

È fatta anche per il passaggio di Steven Nador al Modena. Il gigante togolese, in grado di agire sia al centro della difesa che in linea mediana, avrà quindi la possibilità di mettersi alla prova in serie B. Nador ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Infine, Emanuele Rao è finito nel mirino di tante società di categoria superiore. Si era parlato del Cesena in cadetteria, ma in realtà l’attaccante esterno potrebbe volare addirittura in serie A. Il Bologna si sarebbe mosso con decisione per convincerlo a spostarsi sotto le Due Torri, ma attenzione alla concorrenza del Napoli, che nelle ultime ore avrebbe compiuto il sorpasso sui rossoblù per la punta trentina classe 2006 per la quale la Spal non percepirà nemmeno un euro.

s.m.