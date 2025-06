Vita da ex. Mister Di Carlo riparte da Gubbio. E Radrezza tratta con l’Ascoli

Mimmo Di Carlo (foto) ripartirà dal Gubbio. Per molti tifosi della Spal la mancata conferma del tecnico ciociaro e quindi la rinuncia al progetto sviluppato nella fase finale della stagione 2023-24 è un grande rimpianto. Di sicuro l’allenatore di Cassino ha lasciato un ricordo positivo nella nostra città, a prescindere dal fatto che il suo approccio in quel campionato non fosse stato positivo e avesse indotto la società a esonerarlo, per poi richiamarlo per salvare la categoria.

Ebbene, a Di Carlo è accaduta la stessa cosa anche nell’ultima stagione, quando l’Ascoli lo ha esonerato e poi richiamato per sistemare una situazione che si stava complicando terribilmente. A 61 anni, Di Carlo ha ancora voglia di rimettersi in gioco, e si metterà alla prova alla guida del Gubbio. Continuando a rappresentare un grande rimpianto per i supporters spallini.

Infine, un altro giocatore in uscita dalla Spal presto potrebbe trovare una sistemazione. Si tratta di Igor Radrezza, che dopo essere rimasto a spasso in seguito alla mancata iscrizione del club biancazzurro in serie C, è in trattativa con l’Ascoli. Per la cronaca, la scorsa stagione il playmaker fu il primo acquisto della Spal, che lo pescò a parametro zero dopo l’esperienza nel Padova.