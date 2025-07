Vita da ex. Pro Patria su Baldini. Arena tra Arezzo e Casarano

Se a Ferrara l’attenzione di tifosi e appassionati è rivolta quasi esclusivamente al bando che sancirà la ripartenza della Spal dal campionato regionale di Eccellenza, gli ex biancazzurri continuano ad essere al centro delle trattative di mercato. La Pro Patria – riammessa in serie C nonostante la retrocessione maturata ai playout – potrebbe puntare su Francesco Baldini (nella foto). L’ex allenatore della Spal aveva firmato un contratto biennale col club di via Copparo, che ovviamente non ha più valore. Mister Baldini si gioca la panchina dei bustocchi con Leandro Greco, e in precedenza era stato valutato anche il profilo di Andrea Dossena, pure lui ex Spal.

Per quanto riguarda i giocatori, Matteo Arena lascia Ferrara dopo tre stagioni tra luci e ombre, contraddistinte anche dagli infortuni. Sul difensore barese è lotta a due tra Arezzo e Casarano. Se scegliesse quest’ultimo, per Arena sarebbe un ritorno in Puglia dove ha effettuato tutta la propria carriera prima di arrivare alla Spal.

Infine, sta per accasarsi anche Ottar Magnus Karlsson, pure lui reduce da un campionato negativo anche a causa di numerosi infortuni, che starebbe per passare al Renate. Infine, una notizia che fa particolarmente male: lascia Ferrara anche il portiere classe 2009 Ercole Zanetti, protagonista assoluto nella Spal Under 16 di Eros Schiavon che ha conquistato il titolo italiano di categoria. Zanetti giocherà nel Sassuolo.