Volley B La Npsg Trading: "Un girone competitivo"

La marcia della Npsg Trading Logistic nel campionato di volley maschile di Serie B inizierà l’11 ottobre in casa contro il Mondovì e si concluderà dopo 26 giornate in trasferta contro la Sant’Anna Tomcar. "Quest’anno siamo tornati a giocare nel girone A – commenta coach Luigi Parisi - il che implica trasferte più lunghe e onerose. La Spezia si trova ai confini di 3 gironi, tutti molto competitivi, e quindi, qualsiasi sarebbe stata la destinazione, sapevamo di trovare un alto livello di gioco. Negli ultimi anni la qualità della serie B è salita sempre. Partiremo subito affrontando due squadre forti e complete con alle spalle società di serie A: Mondovì alla prima e Garlasco alla seconda. Noi abbiamo cercato di fare la miglior squadra possibile, con un occhio ai bilanci e uno alla qualità dei giocatori. Ad oggi abbiamo12 giocatori con un mix tra atleti più esperti, che vogliono vincere sfide personali, come un cambio di ruolo, o cercare una continuità di gioco che ultimamente non avevano, e un gruppetto di più giovani che iniziano a cimentarsi con la categoria. Insomma, un bel cantiere aperto dove, ognuno potrà migliorarsi in qualcosa per rendere la squadra migliore e pronta a giocarsela con tutte le avversarie".

Intanto gruppo sta lavorando con intensità. "Nei primi allenamenti si è vista tanta voglia di fare bene ed è soprattutto evidente un potenziale individuale, che se trasformato in realtà potrà aiutare il gruppo a togliersi qualche soddisfazione. Per aiutare la squadra a raggiungere i risultati sperati, oltre ad essere sempre pronti a coinvolgere qualche altro giocatore per completare la rosa, la società sta provando ad inserire nello staff un paio di figure specifiche dove mancano, dal campo allo scouting alla fisioterapia". Tanti i nuovi innesti che renderanno la stagione ancor più stimolante. "Abbiamo voluto concentrarci un po’ di più sul territorio - spiega l’allenatore degli spezzini - e sui prospetti della zona. Questo comporta un inizio quasi nuovo per noi. Sappiamo che con l’impegno e una buona qualità di lavoro potremo crescere, recuperare le lacune e fare un buon campionato".

Come viceallenatore ci sarà sempre Marco Tagliatti. Andrea Del Santo è stato riconfermato nel doppio ruolo di club manager per la serie b e referente societario per il settore giovanile. Sono rimasti anche il dott. Antonio Di Vincenzo, medico sociale specializzato in cardiologia, Fabio Tartaglia, che continuerà a dare una mano sul piano logistico-organizzativo durante gli allenamenti e nelle gare interne, Carla Stretti, "ex arbitro" e responsabile del referto elettronico e Roberto Orlandi. responsabile addetto agli arbitri e coordinatore delle dirette televisive delle sfide casalinghe che saranno trasmesse sulla pagina fb e sul canale You Tube.

Ilaria Gallione