  Volley B La Npsg Trading: "Un girone competitivo"

Volley B La Npsg Trading: "Un girone competitivo"

Coach Luigi Parisi traccia il quadro delle avversarie. Si inizia l’11 ottobre in casa. La squadra al lavoro: "Nei primi allenamenti si è vista tanta voglia di fare bene".

di ILARIA GALLIONE
16 settembre 2025
Il confermato coach Luigi Parisi

Il confermato coach Luigi Parisi

La marcia della Npsg Trading Logistic nel campionato di volley maschile di Serie B inizierà l’11 ottobre in casa contro il Mondovì e si concluderà dopo 26 giornate in trasferta contro la Sant’Anna Tomcar. "Quest’anno siamo tornati a giocare nel girone A – commenta coach Luigi Parisi - il che implica trasferte più lunghe e onerose. La Spezia si trova ai confini di 3 gironi, tutti molto competitivi, e quindi, qualsiasi sarebbe stata la destinazione, sapevamo di trovare un alto livello di gioco. Negli ultimi anni la qualità della serie B è salita sempre. Partiremo subito affrontando due squadre forti e complete con alle spalle società di serie A: Mondovì alla prima e Garlasco alla seconda. Noi abbiamo cercato di fare la miglior squadra possibile, con un occhio ai bilanci e uno alla qualità dei giocatori. Ad oggi abbiamo12 giocatori con un mix tra atleti più esperti, che vogliono vincere sfide personali, come un cambio di ruolo, o cercare una continuità di gioco che ultimamente non avevano, e un gruppetto di più giovani che iniziano a cimentarsi con la categoria. Insomma, un bel cantiere aperto dove, ognuno potrà migliorarsi in qualcosa per rendere la squadra migliore e pronta a giocarsela con tutte le avversarie".

Intanto gruppo sta lavorando con intensità. "Nei primi allenamenti si è vista tanta voglia di fare bene ed è soprattutto evidente un potenziale individuale, che se trasformato in realtà potrà aiutare il gruppo a togliersi qualche soddisfazione. Per aiutare la squadra a raggiungere i risultati sperati, oltre ad essere sempre pronti a coinvolgere qualche altro giocatore per completare la rosa, la società sta provando ad inserire nello staff un paio di figure specifiche dove mancano, dal campo allo scouting alla fisioterapia". Tanti i nuovi innesti che renderanno la stagione ancor più stimolante. "Abbiamo voluto concentrarci un po’ di più sul territorio - spiega l’allenatore degli spezzini - e sui prospetti della zona. Questo comporta un inizio quasi nuovo per noi. Sappiamo che con l’impegno e una buona qualità di lavoro potremo crescere, recuperare le lacune e fare un buon campionato".

Come viceallenatore ci sarà sempre Marco Tagliatti. Andrea Del Santo è stato riconfermato nel doppio ruolo di club manager per la serie b e referente societario per il settore giovanile. Sono rimasti anche il dott. Antonio Di Vincenzo, medico sociale specializzato in cardiologia, Fabio Tartaglia, che continuerà a dare una mano sul piano logistico-organizzativo durante gli allenamenti e nelle gare interne, Carla Stretti, "ex arbitro" e responsabile del referto elettronico e Roberto Orlandi. responsabile addetto agli arbitri e coordinatore delle dirette televisive delle sfide casalinghe che saranno trasmesse sulla pagina fb e sul canale You Tube.

Ilaria Gallione

© Riproduzione riservata

