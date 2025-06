Walter Mattioli: cautela e riflessioni sul futuro della Spal

È stato un intervento all’insegna della cautela quello effettuato da Walter Mattioli a Curva Ovest in Festa, l’evento di tre giorni organizzato dagli ultras al Parco Urbano. Chi si aspettava un ex presidente vecchio stile, pronto ad annunciare la propria discesa in campo a furor di popolo, è rimasto deluso. Sul palco del Parco Urbano, Mattioli ha precisato di essere fuori da questo mondo da quattro anni, da quando cioè nell’estate 2021 fu costretto a lasciare la poltrona più importante di via Copparo a Tacopina.

Mattioli ha aggiunto di non avere una cordata di imprenditori alle proprie spalle, e che potrebbe non essere semplice sfilare a questa proprietà lo stadio Mazza e il centro sportivo Fabbri, a fronte dei contratti di convenzione in essere. Mattioli però è consapevole di come si svilupperà questa partita, con l’amministrazione comunale che come accaduto nel 2013 prima del suo approdo in biancazzurro – in quel momento storico affiancato dalla famiglia Colombarini – avrà il compito delicato di scegliere a chi affidare la Spal.

Walter continua a essere il candidato presidente in cima alla lista degli ultras biancazzurri, quantomeno per quelli che ricordano con nostalgia quell’irripetibile cavalcata che portò la squadra di Semplici dalla serie C alla A e poi a centrare due salvezze di fila nel massimo campionato.

Inutile quindi sottolineare che da quando Joe Tacopina ha incredibilmente bucato l’iscrizione della Spal alla Lega Pro condannandola a precipitare tra i dilettanti, il suo nome sia tornato d’attualità in maniera prepotente.

Va però detto che quello che è avvenuto in passato non regala canali preferenziali, col Comune di Ferrara – rappresentato dal sindaco Fabbri e l’assessore Carità – che dovrà agire in maniera rapida e senza commettere errori di valutazione che potrebbero rivelarsi fatali.

Mattioli rimane potenzialmente in corsa, ma almeno per il momento preferisce non scoprire le proprie carte.

re. fe.