Walter Mattioli protagonista a Curva Ovest in Festa: il futuro della Spal in bilico

Walter Mattioli è l’ospite più atteso di Curva Ovest in Festa, l’evento che da venerdì scorso anima il Parco Urbano Bassani. Oggi la festa si chiude col botto, con l’arrivo alle 18 sul palco dell’ex presidente della Spal, che ha sempre mantenuto un posto privilegiato nel cuore dei tifosi biancazzurri. In maniera particolare degli ultras, che lo hanno sempre indicato come un punto di riferimento assoluto e miglior esempio possibile nel rapporto spesso turbolento tra società e tifoseria. La presenza di Mattioli alla festa della curva però arriva in un momento molto particolare, un paio di giorni dopo la clamorosa e vergognosa mancata iscrizione della Spal al prossimo campionato di serie C. Il disastro targato Joe Tacopina ha proiettato alle stelle le quotazioni di Mattioli, che dopo la dolorosa uscita di scena dalla società di via Copparo nell’estate 2021 ha sempre meditato di tornare sulla scena dalla porta principale. Vedremo se davanti al popolo biancazzurro l’ex presidente annuncerà ufficialmente la propria intenzione di riprendersi la sua Spal. Oppure se preferirà non esporsi troppo. Del resto, i tempi per affondare il colpo non sono ancora maturi.

La netta sensazione è che Mattioli sia pronto per presentare la propria candidatura al Comune di Ferrara, al quale dovrà però fornire argomenti piuttosto convincenti. Sotto forma di garanzie economiche tali da consentire alla Spal di risalire velocemente in serie D e poi tornare tra i professionisti. Ma c’è da scommettere che alla porta del Municipio non busserà soltanto WM: sono numerosi infatti i soggetti potenzialmente interessati alla Spal, che il sindaco Fabbri e l’assessore Carità dovranno selezionare in maniera scrupolosa. Mattioli ci proverà, non ci sono dubbi. Tornando a Curva Ovest in Festa, oggi alle 17 sarà proposta un’iniziativa denominata ‘I ribelli degli stadi’ contro il calcio moderno, con Pierluigi Spagnolo che ha scritto il libro ‘I ribelli degli stadi. Una storia del movimento ultras italiano’. Verrà esplorata l’evoluzione del calcio moderno, un’epoca in cui lo sport si trasforma in spettacolo globale e dove gli ultras tentano di rimanere custodi di una identità collettiva, spesso in contrasto con le logiche commerciali. Alle 18 l’ex presidente Mattioli incontrerà i ragazzi della curva Ovest, infine alle 19,30 saranno Carte 48, i Sprizz ed Elekrovest a chiudere la decima edizione della festa.

Stefano Manfredini