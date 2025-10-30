Luciano Spalletti ha firmato, è il nuovo allenatore della Juve: accordo fino al 2026

Torino, 30 ottobre 2025 – È ufficiale la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Nessuna sorpresa, tutto era scritto e confermato già da ieri: c’era solo da attendere i comunicati ufficiali. Sono arrivati nel tardo pomeriggio. Damien Comolli, sotto impulso di Giorgio Chiellini e John Elkann, riparte dunque dal tecnico di Certaldo dopo le tre sconfitte consecutive maturate da Igor Tudor e la vittoria portata a termine ieri sera contro l'Udinese sotto la guida dell’allenatore della Next Gen Massimo Brambilla. Accordo per Spalletti fino al 2026, ma c'è il rinnovo in caso di Champions.

L'annuncio della firma di Spalletti sui social della Juve

Un anno più rinnovo in caso di Champions

Luciano Spalletti e la Juventus si annuseranno e si tareranno in questa stagione, in cui l’obiettivo principale è tenere la squadra in Champions e poi, eventualmente, provare a vincere un trofeo. A giugno si tirerà una riga per capire se il progetto può avere risvolti a lungo termine con una pianificazione più profonda. Accordo con Luciano fino a giugno 2026, a circa due milioni di euro, più rinnovo automatico in caso di Champions League: “Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 – si legge nel comunicato - Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano’.

Dall’Udinese al Napoli campione d’Italia

Insomma, un uomo di esperienza e gestione per risollevare le sorti bianconere. Il vero salto di qualità nei primi anni 2000 con l’Udinese con cui 'raggiunge per tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano’, ancora la nota juventina. Poi, la Roma, con tre trofei vinti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, fino alla lunga avventura allo Zenit di San Pietroburgo per cinque anni dal 2009 al 2014 con cui vince due campionati una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia tra Roma e Inter. Indimenticabile, poi, l’esperienza a Napoli prima della nazionale ‘Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno. Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera’ chiosa il comunicato della Juventus.

Primo appuntamento sabato 1 novembre allo Zini di Cremona contro la Cremonese.