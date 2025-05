Spareggi Promozione: San Venanzo-Foligno e Nuova Alba-Castel del Piano per l'Eccellenza

Una domenica di promozioni nel campionato di… Promozione. Fari puntati sullo spareggio che vale il primo posto del girone B e il conseguente salto in Eccellenza. A sfidarsi San Venanzo e Foligno al Degli Esposti di Bastia con fischio di inizio alle 16. Promozione in Eccellenza che si assegna anche a San Martino in Campo dove la Nuova Alba ospita il Castel del Piano. Due risultati su tre al 120’ per la formazione di Emilio Grilli che sfida l’altro Grilli, Luca. In questo caso chi perde resta in Promozione e potrà eventualmente sperare nel ripescaggio.

Finale playoff anche in Eccellenza, allo Spoletini, sempre con fischio di inizio alle 16. Il Cannara ospita la Narnese con il vantaggio del fattore campo e dei due risultati. La vincente accede alle semifinali nazionali, prima tappa del cammino che porta in serie D. Avversario di turno saranno i fiorentini della Sestese, già battuti in coppa dal Sansepolcro. Andata il 25 maggio in Toscana, ritorno una settimana dopo in Umbria. Eventuale finale contro la vincente dei playoff del girone B piemontese o dei playoff in Alto Adige.

Si gioca anche la finale playout dei due gironi di Promozione. Super derby Selci-Lama nel raggruppamento A, mentre nel girone B il Todi sarà di scena a San Giacomo contro la Ducato. Chi perde retrocede in Prima categoria, chi vince si sfiderà nello spareggio decisivo domenica prossima. Due risultati su tre al 120’ per Selci e Ducato.