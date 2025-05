Spareggio decisivo tra San Venanzo e Foligno per la promozione in Eccellenza

In Promozione sarà lo spareggio tra San Venanzo e Foligno a decidere chi salirà in Eccellenza. Sfida in programma domenica prossima in campo neutro. La perdente avrà comunque un’altra chance per salire nella finale playoff della domenica successiva contro lo Spoleto. La salvezza del Trestina fa sì infatti che salgono entrambi le vincenti dei playoff dei due gironi.

Sarà Nuova Alba-Castel del Piano invece la finale playoff del girone A di Promozione che assegnerà una promozione in Eccellenza. La Nuova Alba liquida la pratica Padule con un 6-0 che non ammette repliche. Reti firmate da Catani al 25’, doppietta di Antognoni e reti di Burini, Baiocco e Panichella. Nell’altra semifinale del girone A ribalta il fattore campo il Castel del Piano che espugna di misura Santa Sabina. 1-0 firmato dal solito Enrico Polidori che mette a segno la rete numero 23 in stagione.

In chiave playout fa festa la Pievese che si salva superando 2-0 il Lama e l’Arna che ribalta il fattore campo imponendosi 2-1 a Selci con le reti di Liberto e Fermi. Il Selci prova a riaprirla con Cenciarelli ma non basta. La Pievese ringrazia un super Graziani, mattatore con la doppietta di Graziani. Gara sospesa a metà ripresa per una rissa sugli spalti fra le due tifoserie. Non è ancora finita però per Selci e Lama che domenica prossima si sfideranno in un derby che vedrà la perdente retrocedere e la vincente accedere all’ulteriore spareggio con la vincente dell’altro girone.

Nel raggruppamento B a sfidarsi saranno Ducato e Todi con due risultati sue tre per la Ducato. Fa festa il Fanello che batte 2-0 la Ducato, con i gol di Bernardes e Trofim, e conquista, da matricola, la salvezza. Così come giocherà in Promozione anche nella prossima stagione il Guardea che batte di misura il Todi con la rete di Perquoti.