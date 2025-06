Spezia Calcio: conferma di D'Angelo e ambizioni di Serie A

Dopo la delusione del primo giugno, i tifosi bianchi hanno legittimamente in testa un solo pensiero: "L’obiettivo è la Serie A diretta o i play-off, la nostra realtà ormai è questa. Bene la conferma di D’Angelo".

Si fa interprete del sentimento popolare Gabriele Vegnuti: "Devo ancora assorbire la delusione per la finale persa ma sono ottimista per il futuro. Intanto sono contento della conferma di D’Angelo perché attesta continuità e una progettualità condivisa. Credo che la nuova società sia ambiziosa – sottolinea il tifoso aquilotto –, ma non abbia voglia di sprecare denaro nel trattare giocatori di nome, quanto piuttosto di investire in atleti funzionali alla squadra. Vorrei che rimanesse un’ossatura importante, fermo restando che chi vorrà andare via è giusto sia accontentato perché a Spezia deve restare solo chi lo vuole. Spererei in una squadra in grado di lottare per la Serie A diretta".

Dello stesso avviso si dichiara Luca Belgrado: "La conferma di D’Angelo è un punto di partenza importante. Mi aspetto arrivino atleti giovani, di ottime prospettive, per poter ottenere un piazzamento nei play off. Mi piacerebbe tornasse Mulattieri. Questa città e questo pubblico meritano, quanto prima, un campionato di rivalsa – conclude indicando l’obbiettivo – per riprovare a salire in serie A dopo la delusione patita il primo giugno". Ambiziosa Simona Fossani: "Siamo tutti felicissimi della conferma di mister D’Angelo che, oltre a essere un ottimo tecnico, è un grande uomo, molto attaccato alla maglia bianca. Sul mercato ritengo che la società debba andare incontro alle richieste del mister. Sarà difficile trovare un attaccante in grado di sostituire Pio – commenta con realismo –, ma sono certa che il tecnico aquilotto saprà far funzionare il gruppo. Io seguo lo Spezia dai tempi della C, per cui pensare ad una squadra che abbia come obiettivo la Serie A mi sembra incredibile, però ormai la nostra realtà è questa, per cui mi auguro che lo Spezia possa conquistare la promozione diretta".

Sulla stessa lunghezza d’onda Alessio Benedetti: "Fa male non vedere più Pio in maglia bianca, così come la probabile partenza del fratello non aiuta dopo la delusione della finale persa. Ci sarà bisogno di un ottimo mercato visto che molti giocatori partiranno. Serviranno un difensore e un attaccante in grado di giocare con Lapadula. L’obiettivo deve essere quello di andare in A, un po’ come ha fatto la Cremonese che dopo la Serie A persa a Venezia, è riuscita nell’impresa quest’anno". Guarda in alto anche Marco Masci: "Dopo la profonda delusione della finale persa, è stato importante confermare D’Angelo. Non sarà facile sostituire Pio e Salvatore Esposito. Se riusciremo a mantenere il 70 per cento della precedente formazione, magari confermando Elia, Wisniewski e Reca, con qualche innesto mirato come Artistico, si potrà pensare a uno Spezia da play off".

Gli fa eco Mirco Chella: "Il fatto che il mister abbia accettato di restare presuppone la bontà dei progetti tecnici. Vorrei arrivassero giovani con la voglia di emergere e onorare la nostra maglia. Mi aspetto un campionato dignitoso, che ci regali soddisfazioni. Poi, se il mister replicherà il miracolo, sarò felicissimo. Di sicuro io credo in loro, pronto a tifarli nel bene e nel male". Pragmatico Tiziano Gelsi: "Il mancato approdo in A determinerà la partenza di giocatori importanti come Pio e Salvatore Esposito, Gori. Mi sarebbe piaciuto ripartire da questo gruppo". Chiude Marco Baracco: "È positiva la continuità data dalla nuova proprietà con le conferme di Gazzoli, Melissano e D’Angelo. Spero sia allestita una squadra battagliera per raggiungere i play off. È suggestiva l’ipotesi dei ritorni di Maggiore e Mulattieri, gradirei la permanenza di Salvatore Esposito".