Spezia Calcio: Nuovo Logo Ispirato alla Tradizione Aquilotta

Finalmente lo Spezia Calcio ha un nuovo logo. Il 1° luglio sarà adottato in sostituzione di quello attuale. Un cambio fortemente voluto dai tifosi (il 62 per cento ha votato il nuovo simbolo) che avevano mal digerito il logo attuale fin dalla sua presentazione, nell’estate 2023. Le proteste hanno spinto lo Spezia a rivedere il logo con per riavvicinarlo alla gloriosa tradizione aquilotta. Ne è nato un progetto, portato avanti con la collaborazione di Tub Design di Emanuele Martera, che ha determinato la creazione del nuovo simbolo svelato. Il logo, modellato su uno scudo che riprende quello storico del 1944, vede in bella evidenza le lettere ‘S’ e ‘C’, racchiuse in un cerchio, similari a quelle che per anni hanno campeggiato sul logo Asc. In alto la parola Spezia in maiuscolo, coi colori bianco e nero a dominare la scena. Presente l’anno di nascita del sodalizio di via Melara: 1906. Una nuova identità visiva che sintetizza il passato in un tracciato tra presente e futuro. Lo Spezia ha lanciato un video sui suoi canali social: si vede un anziano tifoso aquilotto tramandare la passione per i colori bianchi al nipote. Il tutto con un messaggio emblematico: ’Il futuro è nelle nostre mani’, a sintetizzare l’importanza della tradizione e della storia aquilotta, nel segno di un senso di appartenenza ben vivo nel popolo spezzino. Il nuovo logo è all’insegna di sobrietà e essenzialità, con in evidenza gli aspetti fondamentali e identificativi dell’ultracentenario club. Concetti ripresi dall’ad Andrea Gazzoli: "Il logo di un club rappresenta l’identità di una squadra e dell’intera comunità spezzina, è sintesi di storia e orgoglio. Rappresenta le radici, il presente e il futuro, una passione da tramandare di generazione in generazione". Prezioso il contributo di Gianluca Parenti e di Leonardo Stefanelli dell’area comunicazione.

Fabio Bernardini