Spezia-Catanzaro: i tifosi aquilotti pronti a sostenere la squadra nei playoff per la Serie A

"Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli, solo per voi: noi vogliamo lo Spezia in Serie A!". I tifosi aquilotti, una volta appresa la notizia che sarà il Catanzaro l’avversario dello Spezia in semifinale play-off, si sono subito mobilitati per cercare di essere presenti il più possibile al ‘Ceravolo’. È evidente che lo svolgimento della semifinale di andata in un giorno lavorativo, per giunta in una città a 1000 chilometri di distanza dalla Spezia, non consentirà l’esodo di migliaia di persone come, invece, sarebbe stato a Cesena. Ma un buon numero di supporter sarà comunque in Calabria, al seguito in aereo o con mezzi propri. L’altra semifinale è invece fra Juve Stabia (che ha battuto il Palermo 1-0) e Cremonese.

Alex Sassarini, tifoso di Monterosso si è già organizzato... ’puntando’ sul Catanzaro: "Prima che si giocasse la partita Catanzaro-Cesena, avevo già comprato il biglietto dell’aereo per essere presente al ‘Ceravolo’. Mi godrò i playoff, nella certezza che questo Spezia darà tutto, con possibilità di gioia finale. È chiaro che saranno sfide molto dure, ma abbiamo le potenzialità per fare bene". Dello stesso avviso Mario Scantamburlo: "Dopo il campionato tribolato dello scorso anno, ritrovarsi a fare i playoff da terzi era impensabile, anche al netto delle traversie societarie patite. Per noi tifosi non più giovani, che abbiamo vissuto la Serie C, saranno emozioni incredibili giocare nuovamente per un posto al sole dopo solo cinque anni. La partita contro il Catanzaro, pur difficile, sarà da affrontare con lo spirito tipicamente spezzino: rispetto di tutti, paura di nessuno. Sarà anche una sfida a distanza tra due bomber del campionato: Iemmello e Pio. Dovremo avere la forza di superare questo scoglio, per poi giocarci il ritorno nel nostro fortino del ‘Picco’".

E’ Sereno Alessandro Maggiorelli: "Vivo questi playoff con gioia e tranquillità, com’è giusto che sia. Ora che lo Spezia è in buone mani, anche un’eventuale mancata promozione non sarebbe un dramma. Avrei preferito incontrare il Cesena, in quanto a Catanzaro, visto la distanza e il giorno lavorativo, sarà difficile avere un grande seguito di tifosi bianchi. Inoltre temo l’ambiente molto caldo e l’ex Iemmello che è sempre un top player per la categoria". E’ ottimista Giuseppe Matrullo: "L’emozione non si può nascondere, il sogno è lì a un passo, dobbiamo affrontare gli spareggi carichi a mille perché abbiamo dimostrato di meritare la Serie A. La squadra non è più brillante come qualche mese fa, ma noi siamo lo Spezia. Lapadula sarà determinante ai playoff con la sua esperienza. Giocare a Catanzaro non sarà semplice, lo stadio sarà pieno, ma sono estremamente fiducioso: lo Spezia vincerà o al massimo pareggerà, per poi gestire il risultato al ritorno nella bolgia del ‘Picco’".

Lorena Bardi, presidentessa del club Franco Cavatorti, plaude gli Aquilotti: "Rispetto alle aspettative iniziali, il campionato dello Spezia è stato eccellente, merito dell’ottimo lavoro di squadra e, soprattutto, del grande condottiero D’Angelo. Avrei preferito andare a Cesena, il Catanzaro è una compagine forte e pericolosa in attacco. Aggiungiamo anche l’aspetto logistico non certo ideale per noi tifosi. Comunque, entusiasmo alle stelle e forza Spezia".

È già in clima partita Mirko Tavera: "Abbiamo i mezzi per vincere e arrivare dove non oso dire. Saranno partite all’insegna del sudore e della battaglia. Meriteremmo ampiamente il grande traguardo visto lo splendido campionato disputato dai bianchi. La squadra del Catanzaro è molto fisica, un po’ come la nostra, sarà una lotta fino all’ultimo minuto. Sia all’andata che al ritorno: forza Aquile, siamo tutti con voi!". Infine Luca Natale: "I playoff sono una lotteria, l’attesa è spasmodica, siamo carichi anche se per un periodo abbiamo pensato di farcela direttamente. Il match contro il Catanzaro sarà difficilissimo, avranno uno stadio che spingerà, come faremo noi al ‘Picco’. Faremo di tutto per essere presenti".