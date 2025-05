Spezia-Salernitana: sfida decisiva per la promozione in Serie A

Il match Spezia-Salernitana, in programma oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Alberto Picco (arbitra Fourneau), ha il sapore affascinante della svolta. Gli input positivi e rassicuranti lanciati dal neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e dal neo presidente Charlie Stillitano hanno ingenerato un clima di comprensibile entusiasmo nell’ambiente sportivo, ma anche in seno alla squadra e allo staff tecnico. Ieri sera gli stessi Stillitano e Roberts hanno avuto il loro primo incontro, nell’albergo sede del ritiro della squadra, con tecnici e giocatori, innestando loro carica e forza in vista del finale di campionato. Ciò che sarebbe servito durante la stagione, dove invece l’incertezza societaria l’ha fatta da padrone, con ben tre cambi al vertice che, alla lunga, hanno inevitabilmente pesato.

A confermarlo è stato lo stesso mister D’Angelo: "Abbiamo avuto tre cambi societari e questo non è semplice perché si vive, sempre, un po’ nell’incertezza. I ragazzi bisogna ringraziarli perché hanno tenuto la barra dritta. Ora sembra che la nuova proprietà possa dare la stabilità, non solo economica ma anche di presenza che, secondo me, è la cosa più importante per la squadra e la tifoseria". Finalmente, la mente dei protagonisti può tornare a essere serena, nessuna nuvola all’orizzonte, ma solo tanto sole, con annessa energia vitalizzante per conquistare l’impresa della promozione in Serie A. Uno dei tasselli fondamentali per realizzare il grande sogno passa dal mantenimento del terzo posto in classifica, un traguardo che, necessariamente, impone risultati positivi in queste ultime quattro giornate di campionato al fine di respingere l’assalto della Cremonese. A partire dal match odierno, senza dubbio insidioso ma alla portata, con l’obiettivo scontato della vittoria.

Mister D’Angelo, alla luce del successivo match contro la Reggiana di domenica 4 maggio, potrebbe rivedere l’assetto iniziale per dosare le forze dei suoi giocatori. Davanti al portiere Gori, si candidano Wisniewski, Hristov e Bertola, quest’ultimo in luogo di Mateju, con Vignali che potrebbe fare riposare Elia sul versante destro e Aurelio a sinistra. In cabina di regia vi sarà Salvatore Esposito, con Cassata mezzala destra in luogo di Nagy e un possibile ballottaggio Kouda-Bandinelli (ma anche Candelari potrebbe essere un’opzione) sul versante opposto. In attacco si va verso la conferma di Pio Esposito e Lapadula. Assenti Sarr, Reca, Soleri, Degli Innocenti. Circa 9500 gli spettatori dei quali 1000 salernitani.