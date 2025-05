Spezia sfida Catanzaro nella semifinale play-off: Iemmello protagonista

Lo Spezia affronterà il Catanzaro, mercoledì 21 maggio, alle ore 20,30, nel match di andata della semifinale play-off. Ieri pomeriggio, nella gara valida per il turno preliminare Catanzaro-Cesena, disputata al ‘Ceravolo’, di fronte a diecimila tifosi (147 dei quali provenienti da Cesena), i padroni di casa si sono imposti per 1 a 0 con un gol del loro capitano Pietro Iemmello, al 17° centro in campionato.

Per la truppa di mister D’Angelo e i suoi tifosi non propriamente una bella notizia, considerando il lungo viaggio che li attenderà per raggiungere la città calabrese. E dire che il Cesena, pur privo del suo capitano Prestia, si è presentato al ‘Ceravolo’ con il giusto cipiglio, sfiorando il gol con Adamo, al 10’, il cui tiro si è infranto sul palo. Tra i calabresi solo Iemmello si è reso pericoloso, al 35’, con un gol al sette annullato dall’arbitro per fuorigioco. A masticare ancora amaro, a inizio ripresa, sono stati i romagnoli con Shpendi che ha calciato malamente un rigore tra le mani di Pigliacelli, quest’ultimo abile a respingere sulla ribattuta di Saric. Il Catanzaro ha avuto il merito e la fortuna di ricompattarsi e colpire con il solito Iemmello, capace di tradurre in rete, al 53’, un crosso perfetto di Pontisso: 17° centro per lui. Vani gli sforzi del Cesena nel tentativo di pareggiare per andare almeno ai supplementari, i quali sarebbero stati l’ideale per lo Spezia considerando il notevole dispendio di energie aggiuntive che avrebbero determinato negli atleti. Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta, non ha potuto disporre, per questa gara, degli infortunati Compagnon e Situm, quest’ultimo potenzialmente recuperabile se non per mercoledì, per la gara di ritorno.

Nel match contro le Aquile rientrerà dalla squalifica Antonini e sarà a disposizione anche D’Alessandro. Il sistema di gioco adottato dal mister dei calabresi è il 3-5-2, questa la formazione iniziale da lui schierata: Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. Lo Spezia si presenterà al ‘Ceravolo’ privo di ben sei giocatori: Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Bertola, Reca, Salvatore Esposito, questi ultimi due probabilmente disponibili nella partita di ritorno, in programma al ‘Picco’, domenica 25 maggio, alle ore 19,30. Saranno sicuramente a disposizione Bandinelli, Aurelio e Elia. I tifosi bianchi cercheranno di seguire in massa gli Aquilotti anche al ‘Ceravolo’ - molti hanno già prenotato l’aereo -, per poi riempire in ogni ordine di posto il ‘Picco’ in occasione della gara di ritorno. All’uopo, tra oggi e domani, partirà la prevendita dei biglietti riservata ai 6102 abbonati.

Fabio Bernardini