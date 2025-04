Spezia torna al Benito Stirpe: sfida contro Frosinone tra ricordi e infortuni

A distanza di cinque anni lo Spezia tornerà a giocare al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, uno stadio carissimo ai colori bianchi visto che fu proprio in Ciociaria che gli Aquilotti di mister Vincenzo Italiano ipotecarono la promozione in Serie A, vincendo 1 a 0, il 16 agosto 2020, con gol dell’ex aquilotto Emmanuel Gyasi, ora all’Empoli. A nulla valse la vittoria dei laziali, al ‘Picco’, per 1 a 0, quattro giorni dopo, con i bianchi che ebbero la meglio per il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season, un terzo posto che potrebbe essere di buon auspicio anche per i ragazzi di mister Luca D’Angelo. Due i ‘superstiti’ di quella storica impresa, Luca Vignali e Salvatore Ferrer, con lo spezzino protagonista nella gara di ritorno con quell’incredibile salvataggio sull’ attaccante Ardemagni, all’ultimo secondo, che valse la Serie A. Il direttore generale di quella squadra mitica era Guido Angelozzi, (coadiuvato dal segretario Piero Doronzo) che proprio dopo quella storica promozione in massima serie, non continuò il rapporto lavorativo con il club bianco per poi passare, qualche mese dopo, proprio alla guida tecnica della formazione frusinate.

Sarà una sfida tra due squadre alle prese con problemi numerici per gli infortuni: in casa Spezia saranno assenti Sarr, Degli Innocenti, Soleri, Reca (infortunati) e Bertola (che non ha scontato il turno di squalifica nel mancato match contro il Cosenza), mentre sul fronte frusinate mancheranno Darboe, Bettella, Szyminski, Koutsoupias e Kalaj, da valutare Kone che non figurava nell’elenco dei convocati per il match contro il Sassuolo.

Mister D’Angelo dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha impattato due a due contro il Mantova, con la sola eccezione, in difesa, di Bertola in quanto squalificato, sostituito dal rientrante Wisniewski. Davanti a Gori, giocheranno, dunque, Wisniewski, Hristov e Mateju, con Elia e Aurelio sugli esterni. In cabina di regia scontato l’impiego di Salvatore Esposito, sorretto ai lati da Nagy e Bandinelli, con Pio Esposito e Lapadula terminali offensivi. Tornerà a completa disposizione Luca Vignali.

In terra ciociara prosegue a buon ritmo la prevendita dei biglietti, ne restano solo 4000. Il tecnico del Frosinone Bianco dovrebbe schierare la sua squadra con il sistema di gioco 4-3-3. In porta vi sarà Cerofolini, con J. Oyono, Cittadini, Monterisi e l’ex aquilotto Marchizza (anch’egli tra i protagonisti della promozione in Serie A nel 2020) in difesa. A centrocampo sono pronti Vural, Bohinen e Barcella, mentre in attacco si scaldano Ghedjemis, Ambrosino e Kvernadze.