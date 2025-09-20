A caccia del primo acuto. Lo Spezia nel suo Picco per conquistare i 3 punti

"Bianco color vittoria!". Oggi pomeriggio, in occasione del match tra lo Spezia e la Juve Stabia al ‘Picco’ (il via alle ore 15, arbitra Massimi), l’intero popolo aquilotto si augura di poter tornare a recitare il caro motto vincente che ha accompagnato generazioni, esultando per un successo che sarebbe importantissimo per la classifica e il morale. Tre punti che gli Aquilotti dovranno conquistare con le armi della tecnica e della ferocia agonistica, qualità già evidenziate per lunghi tratti nel match di Empoli. Mister D’Angelo ha predicato realismo e serenità: "Non sarà una gara semplice, dovremo proseguire sulla strada intrapresa, cercando di fare ancora meglio, dando continuità alle prestazioni".

Alla ricerca, dunque, di un ulteriore step di crescita in entrambi le fasi: dal punto di vista difensivo, dopo le lacune evidenziate nel match di esordio contro la Carrarese, la squadra ha dato prova di una maggiore stabilità, subendo un gol nelle ultime due gare, mentre sul fronte offensivo si attendono progressi ancora più sostenuti in termini di efficacia realizzativa visto il solo gol all’attivo realizzato su rigore fino ad ora. Un aspetto, quest’ultimo, sul quale D’Angelo ha ostentato fiducia: "Abbiamo cinque attaccanti tutti molto forti, che hanno l’attitudine a fare gol. Sono atleti con caratteristiche diverse, difficilmente ci sarà una coppia fissa". Fondamentale, in questo percorso di crescita, la disponibilità di gran parte degli atleti della rosa. Nelle prime due partite il tecnico aquilotto non ha potuto disporre di sette giocatori tra infortuni e squalifiche, a Empoli di quattro; oggi, finalmente, potrà contare sull’intera rosa, con le sole eccezioni di Bandinelli e Candelari.

Torneranno nella lista dei convocati Vignali, Aurelio e Kouda. La formazione iniziale dovrebbe ricalcare quella vista all’opera a Empoli, vale a dire Mascardi a guardia dei pali, Wisniewski, Hristov e Mateju centrali di difesa, Candela e Beruatto sulle fasce, Esposito in cabina di regia, supportato da Nagy e Cassata, Artistico e Vlahovic terminali offensivi. Il dubbio riguarda l’attacco visto l’ottimo approccio alla gara del ‘Castellani’ di Soleri. Attesi sugli spalti circa novemila tifosi, con la curva Ferrovia ovviamente sold-out. Il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano faranno il tifo a distanza, seguendo il match in televisione. Primavera: oggi la squadra di mister Claudio Terzi sarà di scena ad Ascoli per il secondo turno del campionato Primavera 2. Il match sarà diretto da Andrea Barbatelli della sezione di Macerata.

Fabio Bernardini