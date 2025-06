A Follo i tifosi caricano la squadra. Incontro con giocatori e tecnico. Striscioni e tanti cori di sostegno per la squadra a un passo dal sogno

"Noi vogliamo lo Spezia in Serie A!". Il coro lanciato con ritmo incalzante da centinaia di tifosi aquilotti, ieri a Follo, racchiude cuore, passione, ansie, speranze di un intero popolo. È la sintesi di una provincia che sta vivendo queste ore con il fiato sospeso, in un concentrato di tensione e fiducia che avvolge tutti, anche chi tifoso non è. Ieri, a Follo, nei volti dei tantissimi supporter presenti si scorgeva una tensione evidente per un traguardo che è lì, a pochi passi, ma che con ancora tantissima fatica va conquistato, tutti insieme. "Siamo spezzini, sappiamo cos’è la sofferenza - è il commento di un tifoso aquilotto di mezza età -, siamo forgiati dal salmastro, combattivi ad oltranza. Non abbiamo mai mollato, abbiamo lottato nei campi polverosi della Serie C, a maggior ragione tutti noi ‘scenderemo in campo’ con forza e entusiasmo ora che ci giochiamo la Serie A". Esattamente come sabato scorso, alla vigilia del match Spezia-Catanzaro, giocatori e tecnici sono stati inondati di calore, affetto, coraggio da gente che sul petto ha scolpito il tatuaggio delle Aquile. D’Angelo e i suoi uomini, radunati davanti ai tifosi, hanno applaudito a più riprese, ricercando forza e coraggio nelle parole e nei cori a loro dedicati. "Non siete soli - la sintesi del pensiero comune espressa dai capi popolo -, un’intera comunità è con voi, fino all’ultima stilla di sudore. Non mollate un centimetro, avanzate a testa alta, portatori della spezzinità". Presenti anche l’ad Gazzoli e il ds Melissano. Oggi, prima del match, la consueta adunata generale, alle 18.30 sotto l’Nh Hotel, per accompagnare al ‘Picco’, in scooter, il pullman della squadra. "Facciamo sentire il nostro calore ai giocatori – l’appello della Curva Ferrovia – fino all’ingresso in campo dobbiamo essere con loro. Il ‘Picco’ dovrà essere un muro bianco, tutti con la maglia dello Spezia, nessuno si sieda, nessuno stia zitto. Tutti insieme, ancora una volta, scriviamo la storia". Uno stadio che sarà sold-out, presenti il patron Thomas Roberts, il presidente Charlie Stillitano e alcuni ex aquilotti, tra i quali Mbala Nzola, Giulio Maggiore e Emmanuel Gyasi. Poi il presidente di Lega B Bedin e il ds Sartori. Migliaia i tifosi rimasti senza biglietto. In piazza Europa, la Lega di Serie B, ha organizzato una Fan Zone, con attività divertenti per celebrare l’evento, aperta al pubblico dalle 10.30 alle 17.30. I visitatori potranno divertirsi con giochi quali i seat soccer, il football darts e i calcio balilla.

Fabio Bernardini