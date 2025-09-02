Acquisti e cessioni. Beruatto e Candela buone soluzioni low cost. Tanti i giovani dirottati in C e D a farsi le ossa
Nel dettaglio ecco tutti i movimenti in entrata e in uscita operati dal club bianco nel mercato estivo.
Acquisti: Leonardo Loria (p., prestito dal Pisa con diritto di riscatto fissato in 500mila euro), Giuseppe Aurelio (d., definitivo dal Palermo, esercitato il diritto di riscatto per 500mila euro), Matteo Onofri (d., svincolato), Andrea Cistana (d., svincolato), Pietro Beruatto (d., prestito dal Pisa con diritto di riscatto fissato in 400mila euro, che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A), Antonio Candela (d., prestito dal Venezia con obbligo di riscatto stabilito in 200mila euro), Fellipe Jack (d., prestito dal Como con premio di valorizzazione), Vittorio Chiabotto (c., definitivo dal Bra), Rachid Kouda (c., prestito dal Parma), Matteo Lontani (c., definitivo dalla Juventus), Christian Comotto (c., prestito secco dal Milan), Vanja Vlahovic (a., prestito dall’Atalanta), Gabriele Artistico (a., prestito dalla Lazio, con diritto di opzione e contro opzione), Lorenzo Lischetti (a., definitivo dal Gozzano), Gioele Conte (svincolato).
Cessioni: Stefano Gori (p., fine prestito Juve), Leandro Chichizola (p., titolo definitivo al Modena), Francesco Plaia (p., definitivo definitivo all’AlWabb), Gian Marco Crespi (p., definitivo all’Athens Kallithea), Nicolò Bertola (d., svincolato, Udinese), João Moutinho (d., definitivo al Lech Poznan), Salvatore Elia (c., definitivo all’Empoli per 1,6 milioni di euro, 800mila dei quali allo Spezia), Duccio Degli Innocenti (c., fine prestito Empoli), Pio Esposito (a., fine prestito, Inter), Diego Falcinelli (a., scadenza contratto), Mirco Antonucci (a., prestito con diritto di riscatto al Bari fissato in 700mila euro), Giovanni Corradini (c., definitivo all’Ascoli, allo Spezia andrà il 40 per cento degli introiti derivanti dalla futura rivendita del giocatore), Sebastiano Ebano (d., definitivo alla Vis Pesaro), Halid Djankpata (c., prestito al Gubbio), Christian Cugnata (d., rescissione consensuale), Riccardo Fontanarosa (prestito al Seravezza in Serie D), Antonio Colak (a., risoluzione consensuale del contratto), Simone Giorgeschi (d., prestito all’Alcione in Serie C), Mattia Benvenuto (d., prestito alla Pergolettese), Matteo Michele Leonardo (p., prestito alla Scafatese), Leonardo Franchetti Rosada (c., prestito alla Vis Pesaro), Tio Cipot (a., prestito con diritto di riscatto al Grazer Athletiksport Klub), Vittorio Chiabotto (c., prestito al Bra), Lorenzo Lischetti (a., prestito alla Giana Erminio).
Fabio Bernardini
