Al di là del pareggio a Reggio Emilia i tifosi hanno apprezzato la prestazione della squadra. "Abbiamo visto lo Spezia come piace a noi. Con questo spirito possiamo risalire la china»

"Abbiamo visto uno Spezia combattivo come piace a noi, con questo spirito possiamo risalire la china. L’espulsione di Hristov? Ci ha lasciato molte perplessità". I tifosi aquilotti, incassato il pareggio di Reggio Emilia, guardano con fiducia alla gara di domani contro la corazzata Palermo: "Nel nostro ‘Picco’ nessuno passeggia, insieme per l’impresa". Tra i 500 del ‘Mapei’ c’era Alessandro Pellini: "Nel primo tempo lo Spezia ha dominato, poi in 10 è andato in difficoltà, anche dal punto di vista mentale. Bene Lapadula, ha dato carattere e incisività all’attacco. Ora sotto con il Palermo, in casa nostra non dobbiamo temere nessuno". Presente in terra emiliana anche Giorgio Dalcielo: "Gara dominata per tutto il primo tempo contro una squadra ampiamente alla portata, risultato compromesso dall’errore di Hristov, anche se l’espulsione solleva molti dubbi per la presenza in area di c’era Wisniewski. Ottime le scelte iniziali di D’Angelo che ha inserito Sarr e Lapadula, hanno dato carattere e personalità. In 10 contro 11 qualsiasi squadra va in difficoltà, però mi è piaciuto il temperamento dei giocatori che, in altre partite, non c’è stato. La classifica piange, la preoccupazione c’è, però ho visto uno Spezia in ripresa. mister. Speriamo nell’impresa epica contro il Palermo". Si allinea Alessandro Maggiorelli: "D’Angelo ha azzeccato la formazione iniziale, lo Spezia ha disputato un ottimo primo tempo. L’errore di Hristov ha compromesso la partita, anche se qualche dubbio sull’espulsione ce l’ho, come del resto l’ha avuto l’arbitro che in prima battuta ha dato il ’giallo’. Sarr e Lapadula hanno apportato certezze alla squadra, ciò che serve in questo momento critico. Se lo Spezia giocherà le prossime partite come nel primo tempo del ‘Mapei’ sono fiducioso per la risalita in classifica. Contro il Palermo, nella bolgia del ‘Picco’, nulla ci deve essere precluso: tutti insieme, senza paura, per conquistare un risultato positivo".

C’è rammarico nelle parole di Marco Masci: "Gara condizionata dall’ennesima espulsione, la terza in sei giornate, ormai siamo abituati a giocare in dieci. Hristov ha commesso un errore, in parità numerica difficilmente gli avversari avrebbero pareggiato. C’è da vedere il bicchiere ’mezzo pieno’, la squadra ha evidenziato grinta e determinazione, dando un segnale importante di reazione alle avversità. Arriverà ora un Palermo fortissimo, ma lo Spezia nel nostro ‘Picco’ non partirà battuto, noi tutti gli daremo una mano".

Fabio Bernardini