Al Picco 7 partite da ’tutto esaurito’. Lo Spezia lancia i mini abbonamenti

Sette passi che potrebbero valere ventuno mattoni e magari un salto. Catanzaro, Pisa, Brescia, Sampdoria, Cosenza, Salernitana e Cremonese (in quest’ordine) sono le squadre che lo Spezia affronterà negli ultimi turni casalinghi di questa stagione, che tutti sognano possa portare nuovamente in Serie A. Quindi, per caricare ancora di più i ragazzi di D’Angelo, ecco pronto il mini abbonamento, con prezzi ritoccati. Non sarà vantaggioso come quelli stipulati a inizio stagione, ma comunque consentirà, per ogni settore, di vedere sette gare al prezzo di cinque. Prima di parlare di tutto questo, però, visto il momento e in attesa della presentazione alla città di Paul Francis (presumibilmente martedì) l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, si è soffermato su alcuni ringraziamenti. "Faccio un saluto personale a Philip Platek – dichiara – per il percorso fatto insieme soprattutto in questo campionato. Grazie poi a Francis, per la stima riposta nei miei confronti, pur non avendomi conosciuto approfonditamente. Ciò non riguarda solo me, perché se è vero che il risultato sportivo è il frutto di calciatori e allenatore, necessità però di un lavoro dietro le quinte della cosiddetta ‘squadra invisibile’". Attualmente, questi sono i numeri degli abbonati nei vari settori: 2.776 in Curva Ferrovia, 1.065 nei Distinti, 259 in Curva Piscina, 438 in Tribuna, 62 nei Field Box (poi ci sono anche i 64 Sky Box degli sponsor). "Finiti i lavori, adesso abbiamo le tariffe ‘piene’. Non è previsto l’abbonamento per l’hospitality per mantenere un servizio di qualità, mentre per la Ferrovia non saranno messi a disposizione tutti i tagliandi, in modo da lasciare la possibilità di acquisto anche a qualcuno di partita in partita. Tutti i nuovi sottoscrittori avranno diritto, come i vecchi, alla prelazione sul rinnovo della prossima stagione".

Con Gazzoli poi il discorso si allarga al presente. "I tifosi andranno a sabato a Modena senza limitazioni e questo, va preso atto, è merito del dialogo con le istituzioni. Prendiamola come un’apertura di credito nei nostri confronti, visto che la nostra tifoseria, oltretutto, a parte rari episodi, si è sempre comportata in modo ineccepibile". E poi sul futuro. "Il progetto del Picco, in realtà, non è ancora finito. C’è sicuramente la strada dietro ai Distinti, ma poi tante altre novità. Ad esempio, non ci sono i seggiolini nelle prime file della Ferrovia, ma stiamo anche valutando l’eliminazione del fossato davanti e altre modifiche, che potranno rendere il Picco ancora più bello". Sarà possibile sottoscrivere il mini abbonamento a partire da oggi alle 16 fino alle 23.59 di martedì 18 febbraio, online sulla piattaforma Vivaticket, nei punti vendita fisici Vivaticket presenti sul territorio e nella biglietteria dello stadio (sotto il settore Distinti in viale Fieschi), aperta dalle 16 alle 19 oggi, venerdì e lunedì.

Marco Magi