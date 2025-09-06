Al via le prenotazioni dei pullman in vista della prossima trasferta al ’Castellani’. ’Torneo Mattia e Ilaria’ con i tifosi al Trincerone

I tifosi aquilotti scaldano i motori in vista della gara Empoli-Spezia, in programma domenica 14 settembre, alle 19,30. Prevedibile un esodo di almeno 7-800 supporter spezzini, la maggior parte dei quali al seguito con mezzi propri. Non mancheranno i pullman: uno del club ‘Franco Cavatorti’ (20 euro il prezzo per i ‘fanti’, 25 euro per gli adulti, con prenotazioni al bar La Lory di via Buonviaggio oppure telefonando a Michele al numero 331/6816201), due del gruppo Belini Frizzanti (prezzo 25 euro adulti, 20 euro ragazzi, per prenotazioni telefonare a Gabriele al 340/3385453 o rivolgersi all’edicola Rossi della Maggiolina).

Oggi, intanto, appuntamento con il cuore per il Trofeo Mattia e Ilaria, in ricordo dei due tifosi aquilotti prematuramente scomparsi. L’evento, a cura del club Orgoglio Spezzino, in programma alle 17 al campo sportivo ‘Trincerone’ del Limone, prevede un torneo di calcio tra le squadre ‘Amici di Mattia’, ‘Fedelissimi’, ‘Orgoglio Spezzino’ e ‘Curva Ferrovia’. Al termine le premiazioni con la consegna della coppa dedicata a Mattia e Ilaria, le targhe alle squadre partecipanti, premi al miglior giocatore e miglior portiere in memoria di Francesco Chella, Paolo Torri e Paolo Olivieri. In rappresentanza dello Spezia Calcio ci sarà Beppe Vecchio. A seguire, la cena nel ricordo di chi non è più tra noi ma continua a vivere nei cuori di tutti.

Fabio Bernardini