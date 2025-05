Alessandro Andreini: "Spezia verso la Serie A con forza e mentalità"

Tra i tanti ex aquilotti che stanno seguendo con trepidazione le Aquile impegnate nei playoff, c’è Alessandro Andreini, 66 presenze con la maglia bianca condite da 22 gol, attuale team manager del Torino. Grandissimo tifoso dei colori bianchi ha seguito in televisione il match del ‘Ceravolo’ di Catanzaro, esultando ai gol della vittoria messi a segno da Di Serio e Pio Esposito. "Questo campionato di Serie B ci ha davvero appassionato – ha affermato a La Nazione il popolare ‘Toro’ di Zagarolo – coinvolgendo tutti noi del mondo del calcio e tantissimi tifosi. I playoff continuano a confermare queste impressioni positive con l’importante vittoria a Catanzaro dello Spezia".

Il pensiero va quindi alla partita di domani sera al Picco. "Mi auguro di vedere in campo nella partita di ritorno una squadra gagliarda e combattiva, come sempre, pronta a lottare per tornare nella massima serie - è l’auspicio -. Lo Spezia ha tutte le carte in regola per riportare a casa la Serie A. Forza, coraggio e mentalità saranno fondamentali per affrontare queste sfide. E sono certo che il Picco saprà fare la differenza, come vero dodicesimo uomo in campo".

Fabio Bernardini

Nella foto: Alessandro Andreini