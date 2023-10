Alvini è contento della prestazione ma recrimina sul risultato: "Ci manca la scaltrezza per vincere le partite». "Dovevamo essere avanti dopo il 1° tempo»

Un pareggio che per il gioco espresso e le occasioni sta stretto, ma il calcio è così. Il Cosenza al 90’ colpisce un palo e poteva venire anche la sconfitta. Caserta contento del punto, ma voleva vincere. "Lo Spezia non vale questa classifica, abbiamo fatto bene tranne una ventina di minuti. Volevamo vincere, ma potevamo perdere. Quindi va bene così". Alvini contento, ma non del tutto: "Il Cosenza è un’ottima squadra e mi aspettavo questo tipo di partita. Volevamo vincerla, ed un rammarico è un demerito nostro. Tatticamente abbiamo interpretato bene la partita, ma sono arrabbiato perché volevamo vincere".

Manca qualcosa nei sedici metri. "Abbiamo sofferto all’inizio, ma tanti uno contro uno, Antonucci, Reca, dovevamo fare gol e per questo non mi va giù il risultato. Anche se abbiamo fatto una prestazione importante tatticamente, sono contrariato dal risultato. Ci manca la scaltrezza per vincere le partite. In una gara così non puoi non essere in vantaggio dopo il 1° tempo".

Come si può migliorare in avanti? "Tocca a me allenarle meglio la fase offensiva, siamo squadra gioavane. Oggi tanti ragazzi alla prima esperienza o quasi, abbiamo concesso poco, abbiamo letto e interpretato bene la partita, ma davanti abbiamo finalizzato male. Lavorare di più è l’unico modo per uscire".

Bandinelli? "Ha un problema alla spalla, già da Palermo".

Classifica che piange un po’...

"Tocca a me migliorare la squadra, ora abbiamo più equilibrio, ma dobbiamo finalizzare meglio. Il campionato non aspetta nessuno e quindi rimane il fatto che non siamo più quelli di iniziò campionato. Ci mattiamo passione e voglia e dobbiamo ringraziare il nostro pubblico che abbiamo ritrovato".

Marco Zanotti