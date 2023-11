Alvini: "La squadra è in crescita": "E il pubblico saprà darci la carica"

Con il ritorno al Picco, si torna anche alla conferenza prepartita dell’allenatore il giorno prima della sfida. Tante le cose da analizzare con mister Alvini, il pareggio amaro di Palermo, il buon momento della squadra e la difesa da inventarsi. Il Picco pronto ad accogliere il primo pienone stagionale con i tifosi che non vedono l’ora di riabbracciare la squadra dopo il lungo esilio.

Si riparte da Palermo. Come ha assorbito il pareggio pur con una grande prestazione?

"Prima della partita avevamo parlato di risposte. Queste sono arrivate, buon calcio e fiducia. Sarebbe piaciuto portare a casa la vittoria, ma con il percorso di crescita succede, ma l’importante è che la squadra capisca che si può fare bene".

Note dolenti, quali intenzioni sulla formazione?

"Vista la situazione, viste le assenze di tanti difensori, dovremo fare delle valutazioni. Oggi vedremo, ma mi fido dei calciatori, chi giocherà darà il massimo, vedo in loro voglia di sacrificarsi e di far bene. Quindi fiducia".

Meglio insistere con Moro o dargli tempo?

"Moro è in crescita, ha la mia totale fiducia, quindi ci conto, come Pio che sta facendo benissimo. Potrebbero anche giocare insieme. Ma vedo in Moro voglia ed entusiasmo e questo e la cosa che da fiducia".

Il ritorno al Picco... siete pronti a tornare a casa?

"E’ quello che volevamo, siamo felici, noi e i tifosi, lo stadio è il posto più bello per i tifosi, come dice Camus, e questa miscela e fondamentale. Siamo contenti. E stare all’altezza della situazione. In questa squadra sta nascendo qualcosa di importante, ogni giorno.

Come si affronta il Cosenza, in casa dopo tanto tempo e senza qualche giocatore?

"Hanno vinto a Palermo e Pisa e pareggiato a Venezia, dovremo giocare con grinta in ogni zona del campo. Mi fido nei calciatori e nella felicità degli uomini nel tornare a giocare al Picco".

Viste le assenze giocherà un centrocampista in difesa? La buona notizia è Zurkoswki in crescita...

"La soluzione era Ekdal, cosi è più difficile, quindi dovremo fare qualcosa di diverso. Zurko sta trovando la migliore condizione, lo abbiamo aspettato e ora sarà importante".

Bandinelli e Kouda a disposizione.

"Si tornano a disposizione, tutti sono importanti a prescindere da quanto giocano".

Verde?

"Ha avuto un problema, solo oggi sapremo. Se sta bene è un giocatore sul quale abbiamo grande fiducia".

Il ritorno al ‘Picco’ dopo cinque mesi di assenza ha mobilitato i supporters della Curva Ferrovia che oggi si ritroveranno alle 13 in piazza del Mercato, da dove partirà il corteo per lo stadio.

La biglietteria dello stadio Alberto Picco sarà aperta anche oggi dalle 10 fino alle 14, orario d’inizio della partita.

Marco Zanotti