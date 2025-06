Amacord da ’Tutti pazzi’

Una bella rimpatriata a tinte bianche per tanti appassionati dello Spezia 1906 e della sua gloriosa storia, appartenenti al gruppo ‘Tutti pazzi per le Aquile’. Mercoledì sera, gli amanti dei simboli aquilotti, tutti amici di vecchia data con dna marcatamente spezzino, si sono ritrovati al ristorante ‘Il Trincerone’ dell’ex giocatore dello Spezia Massimo Melucci, per la tradizionale cena di fine stagione. Tra battute, aneddoti dei tempi aquilotti degli anni ‘80 e ‘90, discussioni sullo scorso campionato andato in archivio e le prospettive per il prossimo, i partecipanti hanno brindato alle migliori fortune dello Spezia. Presente anche l’ex portiere delle Aquile Maurizio Rollandi. Questo l’elenco dei presenti: Roberto Sarti (amministratore del gruppo), Massimo Della Monica, Sabrina Ceccarelli, Luca Visconti, Maurizio Panada, Michele Pastorello, Daniele Sarti, Paolo Trivelloni, Tiziano Leonardi, Giorgio Frateschi, Fabio Bisogno, Jacopo Ricciardi, Maurizio Rollandi, Paolo Paganini, Matteo Paganini, Massimiliano Carpanesi, Massimo Lombardi, Enrico Lazzeri, Alessandro Venturini, Sandro Statuti, Michele Mecherini, Michele Solari, Raffaele Sassarini, Gianluca Scenna, Simone Capri, Massimiliano Scarpati.